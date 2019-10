Diretta Verona Sampdoria/ Streaming video tv: Di Francesco, rischio esonero (Serie A)

Verona Sampdoria, che sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri e si gioca sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Scaligeri a caccia di una vittoria trovata in questa ripartenza in Serie A solo nella trasferta di Lecce alla seconda giornata. Nonostante questo il Verona ha dimostrato di avere qualità e soprattutto una pellaccia dura che era mancata nelle ultime apparizioni nella massima serie, e anche a Cagliari hanno saputo strappare un punto, con una rimonta su un campo sempre difficile come quello dei sardi. Al Bentegodi arriva una Sampdoria in piena crisi, capace solo di battere di misura il Torino in casa e perdere poi tutti gli altri incontri fin qui disputati. Ultima in classifica assieme alla Spal, la formazione blucerchiata risente dell’incertezza societaria e potrebbe veder segnata la sorte del tecnico Eusebio Di Francesco in caso di una nuova sconfitta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE VERONA SAMPDORIA

La diretta tv di Verona Sampdoria sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati lo trovano al numero 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SAMPDORIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Verona Sampdoria, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. 3-4-2-1 per il Verona allenato da Ivan Juric, in campo con: Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Stepinski. 3-4-2-1 per la Sampdoria guidata in panchina da Eusebio Di Francesco, schierata con: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari, Rigoni; Quagliarella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Verona Sampdoria, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella blucerchiata, seppur con valori quasi paritari: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.75 volte la somma investita, mentre viene offerta a 2.60 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.20 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.95 e under 2.5 quotato 1.85.



