DIRETTA/ Verona Scafati (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA VERONA SCAFATI: PALLA A DUE!

Siamo arrivati alla diretta di Verona Scafati: ancor più perché potrebbe essere determinante nella corsa alla salvezza, vale la pena ricordare che lo scorso 23 ottobre la Givova ha vinto la partita di andata, disputata al PalaBarbuto di Napoli – solo in seguito Scafati si è riappropriata del PalaMangano – e chiusa con il risultato di 92-87, allungando nel decisivo terzo periodo che aveva avuto il parziale di 24-15. Partita ad alto punteggio e dunque percentuali ottime: addirittura Verona aveva avuto il 41,7% dall’arco con un 6/9 combinato (tutti 2/3) da parte di Davide Casarin, Matteo Imbrò e Xavier Johnson che aveva timbrato 23 punti, 6/8 dal campo, 9/11 ai liberi e 4 rimbalzi per 28 di valutazione.

Buona anche la prestazione di Karvel Anderson (19 punti e 6/11). Scafati, ancora allenata da Alessandro Rossi, si era affidata al veterano: David Logan aveva infilato 22 punti e 6 assist con 6/12 al tiro, poi grandissima prova da parte di Riccardo Rossato che, in uscita dalla panchina, aveva giocato 25 minuti garantendo 20 punti attaccando costantemente il ferro e portando alla causa infatti un fondamentale 10/11 dalla lunetta. Adesso vedremo se la Scaligera saprà prendersi il vantaggio della differenza canestri nella doppia sfida diretta: siamo pronti a vivere questa delicatissima sfida salvezza e dunque diamo la parola all’AGSM Forum, la palla a due di Verona Scafati sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Scafati non sarà una delle tre (come di consueto, per ogni turno) che per questa 28^ giornata sono state selezionate per la trasmissione sui nostri canali. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

VERONA SCAFATI: INCROCIO DELICATISSIMO!

Verona Scafati, che sarà in diretta dall’AGSM Forum alle ore 17:30 di domenica 23 aprile, è valida per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Un incrocio delicatissimo per la salvezza: nella sfida tra le due neopromosse infatti ci si gioca la permanenza nella massima categoria. Verona ha fatto un colpo importantissimo nel turno infrasettimanale, andando a vincere a Trento: in questo modo ha agganciato Napoli e tenuto sotto di sé la penalizzata Varese, che a parità di punti ha dalla sua parte la doppia sfida diretta, e dunque al momento Scaligera salva.

Anche Scafati, che ha mancato un blitz contro la Virtus Bologna: sconfitta in volata in casa, la Givova mantiene comunque una vittoria di margine su Verona e Napoli e vincendo questa sera sarebbe sostanzialmente al sicuro, ma dovrà farlo sul parquet di una squadra che ha ritrovato entusiasmo. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Verona Scafati, tra qualche ora si alzerà la palla a due ma noi possiamo già fare qualche rapida considerazione sulle tematiche principali che potranno emergere dall’intrigante e importante pomeriggio dell’AGSM Forum.

DIRETTA VERONA SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Verona Scafati è un punto nevralgico nella stagione di entrambe: sostanzialmente potremmo riassumere l’incrocio dell’AGSM Forum dicendo che chi otterrà la vittoria si prenderà anche la salvezza, nei fatti poi non sarebbe propriamente così perché dipenderà dai risultati degli altri campi, e soprattutto almeno Verona dovrebbe poi soffrire ancora per ottenere la permanenza in categoria. La forte penalizzazione inflitta a Varese ha semplificato leggermente il cammino di entrambe, che però devono ancora sudare prima di arrivare a tagliare lo striscione del traguardo.

Come abbiamo già detto la classifica ci dice che Scafati è messa meglio: la Givova ha davvero l’ampia possibilità di arrivare alla salvezza con due giornate di anticipo, in questo senso dunque i ragazzi di Stefano Sacripanti possono sentire il momento e mettere sul parquet il massimo sforzo nella consapevolezza di essere davvero vicini all’obiettivo. Verona viene però da una vittoria importante e preziosissima, ha risollevato il proprio morale ed è pronta a giocarsi una delle tre finali che restano: non rimane allora che scoprire quale sarà il risultato del campo oggi pomeriggio…











