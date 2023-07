DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI/ Video streaming tv: precedente poco esaltante per l’Hellas (20 luglio 2023)

DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI: IL PRECEDENTE

Si avvicina la diretta di Verona Top 22 Dilettanti, una partita che per l’Hellas ha un ricordo non troppo piacevole: era il 2019, inizio di una stagione che sarebbe poi stata interrotta a lungo per il Covid e il conseguente lockdown. Allenato da Ivan Juric, quel Verona aveva disputato un’amichevole estiva contro la Top 22 Dilettanti ed era finita non troppo bene: Samuel Di Carmine aveva portato in vantaggio la squadra scaligera, che poi però aveva sprecato davvero troppe opportunità ed era così stata punita da Righetti, il cui tiro cross beffardo era terminato in fondo alla rete.

Per il Verona poteva sembrare il preludio a una stagione pessima e chiusa con l’ennesima retrocessione in Serie B, e invece sappiamo bene come sarebbe finita: Juric avrebbe presto trovato la quadratura del cerchio schierando la squadra con un 3-4-2-1 poco fantasioso ma dalla difesa solidissima, sarebbe arrivato un nono posto in classifica e ancora oggi il Verona è in Serie A, con una delle strisce più lunghe in massima serie nella sua storia. Striscia che oggi Marco Baroni è del tutto intenzionato a prolungare, bisognerà aspettare per scoprire se ci riuscirà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Top 22 Dilettanti non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci saranno emittenti che manderanno in onda questa amichevole, il che significa che per assistere alle immagini non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Le informazioni utili potranno comunque essere consultate liberamente sugli account social che il Verona mette a disposizione sulle proprie pagine; consigliamo in particolar modo di visitare i profili Facebook e Twitter della società scaligera.

VERONA TOP 22 DILETTANTI: ALTRA SGAMBATA HELLAS!

Verona Top 22 Dilettanti, in diretta dal Centro Sportivo di Mezzano alle ore 17:00 di giovedì 20 luglio, è un’amichevole estiva che la squadra scaligera gioca contro una selezione locale di dilettanti, come lo stesso nome suggerisce. Un Verona che torna in campo nel ritiro di Primiero a distanza di quattro giorni: la sua estate si è infatti aperta con un rotondo 7-0 ai danni della squadra che ospita la preparazione estiva dell’Hellas, e oggi Marco Baroni vuole provare a replicare sapendo comunque che quel che conta non è il risultato.

Ricordiamo che il Verona lo scorso anno si è salvato attraverso lo spareggio: è stato straordinario il lavoro svolto da Marco Zaffaroni che, chiamato in corsa dopo le esperienze negative di Gabriele Cioffi e Salvatore Bocchetti, ha raggiunto il playout e ha fatto fuori lo Spezia. Adesso intanto dobbiamo scoprire quello che succederà nella diretta di Verona Top 22 Dilettanti, aspettando questa partita amichevole facciamo anche una breve analisi circa i temi principali che riguardano le scelte di campo per Baroni, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni attese qui a Mezzano.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TOP 22 DILETTANTI

Chiaramente è sempre complesso indovinare le scelte di campo in un’amichevole estiva: nella diretta Verona Top 22 Dilettanti comunque Baroni si dovrebbe schierare un 3-4-2-1, ormai modulo di riferimento di questa squadra, nel quale tutti troveranno spazio. In attacco si potrebbe questa volta cominciare con Yayah Kallon, ma chiaramente c’è sempre la candidatura di Djuric; poi alle spalle della prima punta attenzione all’esperienza di Lazovic, che possiamo considerare il veterano della squadra e il leader dello spogliatoio, e la gioventù di Ngonge che l’anno scorso ha dato una grossa mano all’Hellas per la conquista della salvezza. In porta andrà Perilli, altro giocatore che farà valere la sua lunga militanza in Serie A sarà Faraoni che occupa la fascia destra; in difesa invece le due certezze sembrano essere per ora Magnani e Walukiewicz, ma il calciomercato è ancora del tutto aperto e dunque la rosa del Verona che conosciamo in questi giorni di Mezzano potrebbe anche cambiare sensibilmente tra qualche settimana…

