Diretta/ Verona Torino, streaming video tv: granata per la vetta (Primavera)

DIRETTA VERONA TORINO PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Verona Torino, in diretta venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 16.00 presso l’’antistadio Guido Tavellin di Verona, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1. Le due squadre arrivano a questo appuntamento da un brutto ko ed entrambe sono alla ricerca di riscatto.

Il Verona ha raccolto 4 punti nelle prime sei giornate, frutto di quattro pareggi e due sconfitte. Nessuna vittoria per Florio e compagni, nell’ultimo turno superati 3-0 dalla Fiorentina. Il Torino, invece, è a quota 13 punti, a -1 dalla vetta detenuta da Juventus e Fiorentina. I granata hanno raccolto quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultimo turno il ko per 3-4 nel derby contro la Juventus.

VERONA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Torino Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TORINO

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Verona Torino, al via tra pochi istanti. Partiamo dalla formazione gialloblu, in campo con il consueto 4-3-3: Boseggia, Calabrese, Signorini, J-Renson, Bernardi, Joselito, Rihai, Schirone, Bragantini, Cazzadori, Florio. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata da Scurto con il 3-4-3: Passador, Dellavalle, Dembele, N’Guessan, Gineitis, Ruszel, Antolini, Weidmann, Jurgens, Dell’Aquila, Caccavo.











