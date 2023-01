Diretta Virtus Bologna Verona/ Streaming video tv: senza storia? (Basket)

Virtus Bologna Verona, in diretta dalla Segafredo Arena naturalmente di Bologna, si giocherà con palla a due alle ore 19.00 di questa sera, domenica 29 gennaio 2023, per la diciassettesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno del massimo campionato di basket. Basta un breve sguardo alla classifica per ricordare che la diretta di Virtus Bologna Verona vedrà naturalmente i padroni di casa nei panni dei grandi favoriti per la vittoria, dal momento che gli uomini di coach Sergio Scariolo hanno 24 punti mentre la Tezenis Verona esattamente la metà, a quota 12.

Diretta/ Bayern Monaco Virtus Bologna (risultato finale 91-84): vittoria tedesca!

C’è però un aspetto che accomuna la Virtus Segafredo Bologna e gli ospiti scaligeri, cioè la delusione per una sconfitta sul filo di lana nella scorsa giornata di campionato, quando la Virtus ha perso 78-77 sul campo di Brindisi, mentre nell’anticipo del sabato Verona si è dovuta arrendere per 76-73 a Pesaro. Naturalmente oggi vincere è un “obbligo” per la V Nera, mentre per la Tezenis sarebbe un colpo che potrebbe dare la svolta all’intera stagione. Sulla carta il pronostico è chiaro, ma staremo a vedere che cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Verona…

Diretta/ Brindisi Virtus Bologna (risultato finale 78-77): Bowman vince sulla sirena!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Verona non sarà disponibile, tuttavia ricordiamo che tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile la visione in diretta streaming video di Virtus Bologna Verona, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio da poco tempo fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Virtus Bologna Panathinaikos (risultato finale 74-64): vincono i bianconeri!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Verona, dobbiamo quindi ricordare che i padroni di casa lottano con i tradizionali rivali dell’Olimpia Milano per il primo posto in classifica che naturalmente garantirebbe il fattore campo per tutti i playoff. Finora il bilancio della Virtus Segafredo Bologna è di dodici vittorie e quattro sconfitte, il fattore campo andrebbe sfruttato meglio perché a Bologna la Virtus ha vinto “solo” cinque partite su sette, con due sconfitte anche in trasferta, ma su un totale di nove partite già giocate lontano da casa.

Obiettivamente la Tezenis Verona dovrebbe essere una rivale ideale per migliorare le proprie statistiche, gli scaligeri infatti vantano finora sei vittorie a fronte di dieci sconfitte in questo campionato, anche se pure i veneti non fanno particolari distinzioni tra casa e trasferta, dal momento che hanno un bilancio di 3-5 sia nelle otto partite giocate a Verona sia nelle altrettante giocate lontano da casa. La differenza sul piano tecnico è comunque evidente, staremo però a vedere se si noterà anche in campo nella diretta di Virtus Bologna Verona…











© RIPRODUZIONE RISERVATA