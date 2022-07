Diretta Verona Virtus Verona/ Streaming video tv: un derby per l’Hellas (amichevole)

DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA: UN DERBY PER L’HELLAS

Verona Virtus Verona è in diretta dal Centro Sportivo di Mezzano: si gioca alle ore 17:00 di sabato 16 luglio, ed è un’altra amichevole estiva che l’Hellas affronta nel corso della preparazione alla prossima stagione. La sgambata in famiglia, con rosa “mischiata” e divisa in Verona A e Verona B, ha dato esiti positivi (il match è terminato 1-1) ma adesso per il Verona arriva il momento di alzare l’asticella, perché il derby contro la Virtus Verona mette di fronte ai gialloblu una squadra che da qualche anno onora il campionato di Serie C, pur non avendo raggiunto i playoff nell’ultima stagione.

Sarà quindi un test vero; naturalmente la diretta di Verona Virtus Verona ha un contesto con due realtà che hanno due categorie di differenza, l’Hellas non può che essere favorito ma come sempre a essere importante non sarà il risultato, quanto appunto le valutazioni che Gabriele Cioffi dovrà fare sulla condizione dei giocatori e la squadra che affronterà l’inizio del campionato. Mentre aspettiamo che la partita si giochi, ragioniamo anche noi su questi aspetti: prendiamoci del tempo per analizzare il possibile undici scaligero leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Verona Virtus Verona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sono emittenti che abbiano acquistati i diritti per le amichevoli dell’Hellas, e di conseguenza non è a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Verona Virtus Verona. Per le informazioni utili sul match potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due società hanno sui social network: naturalmente sono liberamente visitabili, consigliamo in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VIRTUS VERONA

Per le probabili formazioni della diretta Verona Virtus Verona possiamo eventualmente ipotizzare una sorta di “mix” tra le due squadre che si sono affrontate nell’amichevole in famiglia. Intanto il modulo: per adesso anche Cioffi si è affidato al 3-4-2-1 con cui sia Ivan Juric che Igor Tudor hanno fatto molto bene nelle ultime tre stagioni di Serie A. In porta potremmo avere Montipò; poi linea difensiva comandata da Mert Cetin, con Magnani e Ceccherini ai lati, mentre sulle corsie i favoriti sono Faraoni e Lazovic che dovrebbero essere titolari nel corso dell’annata.

In mezzo al campo, per lo stesso motivo, Tamèze e Ilic partono favoriti; l’alternativa, che potremmo vedere nel secondo tempo insieme alle altre seconde linee, è formata da Hongla e Retsos. Alle spalle dei due attaccanti potremmo vedere Barak e Lasagna, con Ruegg che dalla corsia laterale si è spostato tra le linee e potrebbe essere riproposto in questo ruolo. A dividersi i compiti in attacco dovrebbero invece essere Piccoli e Djuric, con lo stesso Lasagna che ovviamente può avanzare la sua posizione in campo.











