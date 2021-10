Diretta Vettori VS Costa/ Streaming video DAZN: torna The Italian Dream

DIRETTA VETTORI VS COSTA: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Vettori VS Costa, in diretta dall’UFC Apex di Las Vegas, è lo scontro di MMA in programma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2021, con avvio previsto intorno alle ore 23.30, secondo il fuso orario italiano. Dopo dunque il brutto KO contro il campione del mondo Adesanya, Marvin Vettori torna nell’ottagono della UFC per una sfida bollente contro il brasiliano Paulo Costa, incontro che pure si annuncia davvero scoppiettante, nonostante sia “fuori dalle regole”. Il match, che pure sarà main card del’UFC Fight night quest’oggi, organizzato da tempo, infatti era stato fissato per la categoria dei pesi medi, ovvero gli 84 kg o le 185 libbre, ma nei giorni scorsi il lottatore brasiliano ha sforato notevolmente tale limite.

Alla notizia il lottatore trentino si è infuriato (a ragion veduta) e sono volate parole grosse tra i due contendenti: tanto che già gli appassionati temevano che l’incontro potesse saltare definitivamente, nonostante la lunga attesa. Pure solo pochi giorni fa la UFC ha diramato la notizia che la sfida Vettori VS Costa, in diretta da Las Vegas si farà ma sarà match catchweight, ovvero “fuori misura” con il taglio a 195 libbre (88,5 km limit dei supermedi, la categoria superiore). Una mossa certo non favorisce Vettori, “sottopeso” rispetto al rivale ma certo The Italian Dream ha tutte le carte per fare molto bene nell’ottagono.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’INCONTRO

Ricordiamo a tutti gli appassionati delle MMA che la diretta di Vettori VS Costa non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile nella notte inoltrata italiana in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN. Segnaliamo che l’applicazione, è disponibile su dispositivi mobili come Pc, Tablet e smartphone, ma pure su smart tv, con connessione a internet.

DIRETTA VETTORI VS COSTA: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta Vettori VS Costa, atteso scontro per la UFC Fight Nights di Las Vegas, pure ci par doveroso dare un maggior contesto alla sfida che, come abbiamo già visto, ha subito non pochi colpi di scena, prima ancora che si arrivasse all’ottagono. L’incontro benché “irregolare” è tra i più attesi da tutti gli appassionati: sotto i riflettori avremo ovviamente Marvin Vettori, numero 5 al mondo e attualmente impegnato nella scalata alla vetta della classifica UFC per pesi medi.

Il lottatore italiano dopo il KO ai punti con Adesanya, occorso il 13 giugno scorso, è pronto a rifarsi sotto, contro il numero 2 del ranking, che pure si è presentato all’ottagono con un peso irregolare. Paulo Costa è rivale ben temibile e non solo per il peso extra: il brasiliano rimane tra i miglior lottatori in circolazione e come Vettori ha alle spalle una brutta sconfitta per KO contro Adesanya a cui porre assolutamente rimedio. Il trentino ha però certo tutte le carte giuste per fare molto bene oggi: chissà che accadrà all’ottagoni di Las Vegas.



