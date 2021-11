DIRETTA/ Vibo Valentia Monza video streaming Rai: parola a Georg Grozer

DIRETTA VIBO VALENTIA MONZA: PARLA GROZER

Alla vigilia della diretta di Vibo Valentia Monza ci pare importante dare la parola al Georg Grozer, giocatore della Vero Volley, che giusto pochi giorni fa ha ben spiegato il momento della formazioni lombarda, che pure è caduta contro Padova nell’ultimo turno di Superlega. Proprio a margine della sconfitta patita per l’ottavo turno l’opposto classe 1984 ahaha affermato sui canali del club:

“Siamo in una buca dalla quale dobbiamo uscire presto. Non mi piace molto il modo in cui stiamo giocando, nonostante un ottimo lavoro quotidiano in palestra. Spero che spero torneremo ad esprimere la nostra, bella pallavolo. C’è un calendario molto fitto fino a gennaio. Si gioca molto e non ci si riesce ad allenare con continuità. Questa non deve essere però la scusa per cui stiamo giocando in questo modo. La speranza è che troveremo presto la soluzione”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA VIBO VALENTIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vibo Valentia Monza sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando, perché la televisione di Stato si è aggiudicata due partite per ogni giornata del campionato di Superlega. Di conseguenza, l’incontro di questa sera sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

SARÀ RISCATTO PER BALDOVIN?

Vibo Valentia Monza, diretta dagli arbitri Canessa e Cerra, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 27 novembre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Si accendono i riflettori sulla nona giornata del campionato della Serie A1 e prima sfida che ci si para davanti è la diretta tra Vibo Valentia e Monza, match che pure mette in palio punti pesantissimi, pure tra due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi.

Dopo gli ottimi risultati raccolti nella precedente stagione, la Vero Volley corre veloce anche nel campionato 2021-22 della Superlega. La squadra di Eccheli punta poi oggi a fare bottino pieno in trasferta sia per rimanere ai gradini più alti della classifica sia per non perdere troppo di vista le big della Serie A1, che al momento vantano molti più punti. Di contro però una squadra che sa come mettere in difficoltà il rivale, come è Vibo Valentia. I calabresi, pur avendo in squadra ottimi elementi di fatto non stanno affatto convincendo in questa prima parte della stagione: Baldovin rischia dunque di finire ben presto nella zona rossa della graduatoria di campionato. Serve l’immediato riscatto, ma la sfida di oggi si annuncia ostica al PalaMaiata.

DIRETTA VIBO VALENTIA MONZA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Vibo Valentia e Monza, pur ci pare indispensabile ora dare un miglior contesto all’incontro per la nona giornata che ci attende oggi per la Superlega. Come abbiamo accennato prima, questa è sfida che mette in palio punti sonanti, ma tra due squadre che stanno vivendo momenti diversissimi. Con solo sei punti messi da parte nelle prime nove parte disputate per i calabresi è crisi aperta: la squadra di Baldovin ha fin qui ottenuto appena due successi, sufficienti per la 11^ posizione in graduatoria. Quanto ottenuto è davvero però troppo poco, specie per una formazione, come quella della Tonno Callipo che la individualità giuste per poter fare bene in campionato.

Abbisogna di punti pure il Monza, che per approda al nuovo turno della Serie A1 di volley da quarta squadra in classifica, con cinque successi da parte e 16 punti all’attivo. La formazione di Eccheli ovviamente ha tutta l’intenzione di rimanere nelle prime posizioni della classifica, ma complice qualche scivolone di troppo, sta pure perdendo contatto con le big della Superlega: basti vedere che la capolista Lube è giù a +9 e che Perugia, terza, è comunque a + 3. Ci aspettiamo comunque una sfida affascinante: chissà che dirà il campo!



