Diretta Vibo Valentia Piacenza/ Streaming video Rai: sfida delicata per la Serie A1

Vibo Valentia Piacenza, diretta dagli arbitri Florian e Curto, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 25 gennaio 2020, tra le mura del Pala Calafiore: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Dopo il primo assaggio in settimana della Coppa Italia, ecco che è il primo campionato per club italiano che torna sotto i riflettori in questo fine settimana e a dare il via alla 17^ giornata del campionato regolare di Superlega è la diretta tra Vibo Valentia e Piacenza, match tutto da vivere. Gli appassionati di certo non se lo lasceranno sfuggire: oggi vedremo protagonisti sul taraflex due club che stanno vivendo un momento davvero delicatissimo per la propria stagione tra retrocessione e play off, tra ambizioni di salvezza e desiderio di giocarsi il tutto per tutto nella lotta scudetto a fine stagione. Quella di questo pomeriggio sarà dunque una sfida davvero bollente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vibo Valentia Piacenza sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA VIBO VALENTIA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Certo la diretta tra Vibo Valentia a Piacenza di questo pomeriggio sarà un match da non perdere e non solo per il valore e la storia delle due contendenti, ma pure per l’importanza capitale che hanno i tre punti messi in palio per questo anticipo della 17^ giornata della Serie A1. Come abbiamo detto prima, entrambi i club stanno vivendo un momento davvero delicato della stagione e certo una vittoria oggi potrebbe essere la vera svolta di questo finale di stagione di Superlega. Serve ricordare che Vibo Valentia, guidata da Mister Chichello, dopo anche gli ultimi due KO rimediati in campionato contro Modena e Trento, ancora è sull’orlo del precipizio. Classifica alla mano vediamo che la Tonno Callipo infatti vanta la 11^ posizione con solo 9 punti, l’ultima piazza valida per la salvezza a fine stagione. Due gradini più sopra vi è per la Gas Sales Piacenza, che pure ha messo a tabella 15 punti, quindi 6 in più dei diretti concorrenti, ed è ancora impegnata nella battaglia per entrare nella top eight, che comporrà il prossimo tabellone dei play off scudetto della Serie A. La formazione emiliana dunque sogna ancora di prendere parte alla lotta per il titolo, sia pure dalle posizioni più sfavorevoli, ma certo deve incamerare ancora punti, e fin da subito. Chissà che ci riserverà oggi il campo!



