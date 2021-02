Diretta Vibonese Catania/ Streaming video tv: pronostico incerto (Serie C)

DIRETTA VIBONESE CATANIA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Vibonese Catania, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 febbraio 2021, si gioca allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia per la ventisettesima giornata del girone C della Serie C e ci offre spunti intriganti anche per motivi di classifica. Presentiamo dunque la diretta di Vibonese Catania annotando innanzitutto che nella scorsa giornata c’è stato un doppio pareggio per queste due formazioni. La Vibonese infatti ha ottenuto un buon segno X esterno sul campo della Viterbese, mentre il Catania aveva pareggiato in casa contro il Bari e poi ha ottenuto un altro pareggio anche mercoledì pomeriggio, nel recupero contro la Paganese.

All’insegna dei pareggi, la classifica si muove ma non troppo. Ecco dunque per la Vibonese un totale di 23 punti, il che significa per i calabresi essere coinvolti nella lotta salvezza e rischiare di dover passare dai playout per difendere la categoria, mentre il Catania ha 39 punti (considerato il -2 di penalizzazione) e di conseguenza per i siciliani l’obiettivo è la posizione migliore possibile nella griglia playoff.

DIRETTA VIBONESE CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Catania sarà garantita in pay-per-view su Sky, essendo questa una delle partite comprese nell’accordo fra la televisione satellitare e la Lega Pro. Di conseguenza raddoppia la possibilità di seguire il match, che sarà naturalmente trasmesso anche in diretta streaming video da Eleven Sports, come tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CATANIA

Per le probabili formazioni di Vibonese Catania, possiamo basarci sulle scelte recenti dei due allenatori. Disegniamo allora la squadra di casa seguendo questo modulo 3-5-2: fra i pali Marson; davanti a lui una retroguardia a tre con Sciacca, Redolfi e Bachini; folto centrocampo a cinque che da destra a sinistra potrebbe vedere Laaribi, Tumbarello, Statella, Ambro e Ciotti; infine Berardi e Plescia nella coppia d’attacco. Anche per il Catania si potrebbe pensare a un 3-5-2 con Sales, Giosa e Silvestri davanti al portiere Confente; difesa a tre, centrocampo invece a cinque con Calapai, Dall’Oglio, Maldonado, Welbeck e Pinto, infine nella coppia d’attacco i due titolari del Catania potrebbero essere Russotto e Di Piazza.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Vibonese Catania in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato allo stesso identico livello del segno 2, essendo entrambi quotati a 2,70 volte la posta in palio, mentre poi si sale fino a 2,95 nel caso in cui uscisse il segno X.



