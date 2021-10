Diretta Vibonese Latina/ Streaming video tv: vittoria che vale doppio (Serie C)

DIRETTA VIBONESE LATINA: SFIDA COMBATTUTA…

Vibonese Latina, diretta da Gianluca Grasso di Ariano Irpino, è in programma domenica 17 ottobre alle ore 14:30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. La gara è valevole per la 9^ giornata di andata del girone C di Serie C 2021-2022. Una sfida molto attesa, che varrà doppio in chiave salvezza per la squadra che riuscirà a conquistare i tre punti. Infatti, la Vibonese è il fanalino di coda del girone C, occupando l’ultima posizione in classifica. I 4 punti totalizzati fino ad ora, sono arrivati con altrettanti pareggi, l’ultimo in casa del Taranto con il risultato di 0-0 che ha dato sicuramente qualche certezza in chiave futura.

Video/ Taranto Vibonese (0-0) highlights: finisce a reti bianche (Serie C)

Il Latina occupa la quindicesima posizione, una in più rispetto alla zona paly-out. Nell’ultimo turno ha centrato la seconda vittoria in campionato, battendo il Picerno e agganciandolo in classifica, con il risultato di 3-0. Gli uomini allenati da Daniele Di Donato vorranno dar seguito a quanto di buono fatto nella scorsa giornata. Un successo infatti, gli permetterebbe di allontanare la zona calda di classifica.

Diretta/ Taranto Vibonese (risultato finale 0-0): la gara termina a reti bianche

DIRETTA VIBONESE LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Vibonese Latina di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIBONESE LATINA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Vibonese Latina, le quali scenderanno in campo per prendere parte alla 9^ giornata di andata del campionato di Serie C 2021-2022. L’allenatore della Vibonese, Gaetano D’Agostino dovrebbe confermare gli undici scesi in campo nel pareggio di Taranto. Si affiderà quindi al modulo 3-4-1-2, con Mengoni tra i pali. Difesa a tre composta da Mahrous, vergara e Polidori. Linea di centrocampo con Grillo, Basso, Gelonese e Mauceri. Sulla trequarti confermato Cattaneo, in attacco il tandem Sorrentino-Persano.

Diretta/ Turris Latina (risultato 3-1) streaming video tv: la Turris vola!

Anche l’allenatore del Latina, Daniele Di Donato dovrebbe confermare la formazione capace di vincere 3-0 sul Picerno nello scorso turno. Modulo 4-4-2 con Cardinali a difendere la porta. In difesa linea a quattro formata da Ercolano, Esposito, De Santis e Nicolao. In mediana pronti Teraschi, Amadio, Barberini e Tessiore. A formare la coppia d’attacco Jefferson e Rosseti.

QUOTE E PRONISTICO

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Vibonese Latina di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Pronostico che sembra favorire i padroni di casa, infatti la vittoria della Vibonese, associata al segno 1 ha una quota di 2,15. Sembrerebbe meno probabile un pareggio, il segno X ha una quota di 3,00. Una eventuale vittoria del Latina sembra poco probabile, il segno 2 ha una quota di 3,50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA