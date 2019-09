Diretta Vibonese Picerno/ Streaming video e tv: a caccia di riscatto (Serie C)

Vibonese Picerno, partita che viene diretta dal signor Simone Galipò, si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 25 settembre ed è valida per la sesta giornata nel girone C della Serie C 2019-2020, di cui rappresenta la seconda sfida del primo pomeriggio. I padroni di casa della Vibonese sono attualmente al diciassettesimo posto a soli 4 punti, mentre gli ospiti che si presenteranno al Luigi Razza di Vibo Valentia hanno il doppio dei punti, 8, e occupano la decima posizione in coabitazione con la Casertana e a soli 4 punti dalla capolista Ternana. Una vittoria per la squadra di Giacomarro significherebbe restare agganciati alla testa della classifica e quindi la partita è quantomai importante. Dopo un ottimo avvio di stagione la squadra lucana ha raccolto solo un punto nelle ultime due gare, peraltro giocate entrambe al Viviani di Potenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Picerno non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE PICERNO

Per Giacomarro sono da valutare le condizioni di Donnarumma, Montagno e Vanacore, già lasciati a riposo nel pareggio contro la Casertana. Si gioca le sue chance Santaniello che subentrato a uno spento Saracello ha messo a segno la rete che è valsa il pareggio per il Picerno. Anche Esposito ha deluso domenica, tutta perciò da disegnare la linee offensiva in vista di mercoledì. La Vibonese prima della sconfitta rimediata a Reggio Calabria di domenica scorsa ha ottenuto una rotonda vittoria contro il Rende, grazie alla doppietta di Bubas e la rete di Petermann. Proprio quest’ultimo si è confermato l’unico faro nel buio della manovra della Vibonese nella sconfitta di Reggio Calabria e non ci sono dubbi che sarà ancora utilizzato da mister Modica mercoledì. Emmausso, titolare a sorpresa contro la sua ex squadra, non ha impressionato nè lasciato segni del suo passaggio ed è probabile che si riaccomodi in panchina per lasciare spazio ad altri.

Entrambe le squadra sono comunque probabilmente attese da un ampio turnover per permettere la stessa intensità di gioco che partite così ravvicinate pregiudicherebbe.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la Snai la partita tra Vibonese e Picerno è quasi da tripla. Sono poco distanti infatti le quotazioni che separano la vittoria dei padroni di casa della Vibonese (2,40) da quella degli ospiti del Picerno (2,85). La quotazione più alta è invece destinata al segno x che è dato a 3,10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA