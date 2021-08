Diretta Vibonese Picerno/ Streaming video tv: prima storica per i lucani (Serie C)

DIRETTA VIBONESE PICERNO: SFIDA DELICATA

Vibonese Picerno sarà diretta dal signor Mattia Ubaldi, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 29 agosto: siamo nella 1^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022, e questa partita del Luigi Razza potrebbe già essere molto importante in chiave salvezza. Per la Vibonese inizia il quarto campionato consecutivo in terza divisione: i calabresi hanno sfiorato i playoff nell’anno del lockdown e in generale si sono sempre salvati, ormai rappresentano la continuità nel girone C e per questa annata si sono affidati a Gaetano D’Agostino, chiamato a una nuova sfida dopo il bellissimo biennio di Lecco.

Per il Picerno invece è una prima storica: fondata all’inizio degli anni Settanta, dopo qualche campionato di Serie D i lucani hanno finalmente fatto il grande salto, anche se la promozione è arrivata tramite ripescaggio (per il completamento degli organici) visto che la volata per il primo posto nel girone H era stata vinta dal Taranto. Le ambizioni di questa squadra le scopriremo, intanto mentre aspettiamo la diretta di Vibonese Picerno possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Vibonese Picerno non dovrebbe essere disponibile, a meno che la televisione satellitare destini un canale a questa partita; come sappiamo, tuttavia, la casa della Serie C è ormai da anni Eleven Sports, che fornisce tutte le gare di campionato ai suoi abbonati o fornisce l’alternativa dell’acquisto del singolo match, ad un prezzo che non varia salvo eccezioni. La visione sarà in diretta streaming video: bisognerà dunque dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

Sarà un 4-2-3-1 quello di D’Agostino in Vibonese Picerno: in porta va Mengoni, davanti a lui agiscono Vergara e Risaliti (ma occhio a Polidori) con Ciotti e Mahrous che fanno i terzini, poi una mediana di centrocampo che dovrebbe essere composta da Cattaneo e Basso a supportare l’azione dei trequartisti. Qui, Paolo Grillo e Senesi sono insidiati sugli esterni da Bara Ngom; allo stesso modo Persano potrebbe (e dovrebbe) prendere il posto di La Ragione davanti, con Spina che sarà il trequartista.

Il confermato Antonio Palo – arrivato a febbraio – schiera il Picerno con un 3-5-2 nel quale Alcides, De Franco e Rubén Garcia proteggono il portiere Albertazzi, i laterali di centrocampo potrebbero essere Carrà (o Vanacore) e Walter Guerra (o Massimo D’Angelo), in mezzo invece a comandare le operazioni avremo Pitarresi, con Dettori e De Ciancio a fare da mezzali. Davanti, la coppia formata da Emmanuele Esposito e Pietro Terranova non dovrebbe avere rivali.

Per un pronostico su Vibonese Picerno abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: favorita per questa partita la squadra di casa, che ha un valore sulla sua vittoria (segno 1) pari a 2,00 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,10 l’importo investito mentre il successo esterno dei lucani, identificato dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte la giocata con questo bookmaker.

