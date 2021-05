Diretta Vicenza Brescia/ Streaming video tv: speranze di playoff (Serie B)

DIRETTA VICENZA BRESCIA: PUNTI CHE SCOTTANO!

Vicenza Brescia, in diretta oggi pomeriggio martedì 4 maggio 2021 con fischio d’inizio alle ore 14.00, si giocherà allo stadio Romeo Menti della città veneta per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Le posizioni di classifica sono molto simili, per cui la diretta di Vicenza Brescia potrebbe chiarire meglio cosa attenderà veneti e lombardi in questo finale di campionato. Il Vicenza ha fatto un bel passo avanti verso la salvezza con la vittoria sul campo dell’Entella di sabato pomeriggio: a quota 44 punti il traguardo è ad un passo e con un gran finale si potrebbero anche sognare i playoff, che d’altro canto sono un obiettivo concreto per il Brescia, che parte da 47 punti in classifica grazie alla vittoria che le Rondinelle lombarde hanno ottenuto sabato scorso al Rigamonti contro la Spal.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 36^ giornata: equilibrio a Lignano Sabbiadoro

Un successo potrebbe davvero lanciare i lombardi verso le prime otto posizioni della classifica, di certo oggi pomeriggio ne sapremo di più circa gli obiettivi di biancorossi e biancoblù: che cosa ci dirà dunque Vicenza Brescia?

DIRETTA VICENZA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Vicenza Brescia sarà naturalmente, come per tutte le partite del campionato di Serie B anche in questa stagione 2020-2021, la diretta streaming video fornita sulla piattaforma digitale DAZN – che detiene i diritti del campionato cadetto – per i propri abbonati. Per i non abbonati, siti e profili social delle due squadre saranno preziose fonti di informazioni.

Diretta Empoli Cosenza/ Streaming video tv: toscani per la promozione (Serie B)

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA BRESCIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Vicenza Brescia. I padroni di casa allenati da mister Di Carlo potrebbero affidarsi ancora al 4-3-1-2, di base ipotizziamo Grandi in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Bruscagin, Valentini, Cappelletti e Beruatto; a centrocampo Zonta, Pontisso e Agazzi cercano la conferma dal primo minuto, così come Giacomelli sulla trequarti ed infine i due attaccanti Meggiorini e Jallow. Per il Brescia invece mister Clotet potrebbe dare ancora spazio al 4-3-2-1 con Joronen in porta e davanti a lui la retroguardia formata da Mateju, Cistana, Mangraviti e Martella; a centrocampo Jagiello cerca spazio e potrebbe trovarlo con Bisoli e Ndoj, infine in attacco potremmo confermare Bjarnason e Ragusa alle spalle della prima punta Ayé.

Diretta Pescara Reggiana/ Streaming video tv: un bivio per la salvezza (Serie B)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Vicenza Brescia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti, ma le differenze sono minime: il segno 1 infatti è quotato a 2,55, mentre poi si sale a quota 2,85 in caso di segno 2 per la vittoria del Brescia e fino a 3,10 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA