Diretta/ Vicenza Cittadella, streaming video DAZN. Derby veneto (Serie B)

DIRETTA VICENZA CITTADELLA: GRAN DERBY VNETO

Vicenza Cittadella, in diretta venerdì 2 aprile 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Derby veneto tra due squadre che hanno chiuso prima della sosta in maniera significativamente differente. Per il Vicenza è arrivata infatti una vittoria particolarmente importante contro il Pescara, un successo che ha portato i berici a +9 dalla zona play out e rende vicinissima una salvezza che era l’obiettivo fondamentale della stagione biancorossa. Senza dimenticare che ora il Vicenza e a -6 dalla zona play off e chiudendo il campionato con la giusta continuità potrebbe anche puntare alla post season, in una zona di classifica in cui il Cittadella staziona a fine stagione. L’ultima sconfitta sul campo della Spal ha complicato però il cammino dei granata, raggiunti al sesto posto proprio dagli estensi e avvicinati a un solo punto di distanza dal Chievo. Troppi alti e bassi finora che hanno impedito alla squadra allenata da Roberto Venturato di insediarsi verso le primissime posizioni di classifica, col secondo posto in particolare che quest’anno pareva alla portata.

Probabili formazioni Serie B/ Massimo Coda, il re dei bomber (31^ giornata)

DIRETTA VICENZA CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Cittadella non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Pronostici Serie B/ Quote: tutto facile per il Monza? 31^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CITTADELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Vicenza e Cittadella presso lo stadio Romeo Menti. I padroni di casa allenati da Domenico Di Carlo scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Grandi, Bruscagin, Padella, Valentini, Barlocco; Agazzi, Pontisso, Rigoni; Vandeputte, Lanzafame, Giacomelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Kastrati, Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Gargiulo, D’Urso, Baldini, Tsadjout.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Vicenza e Cittadella, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.40 volte la posta scommessa.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: premi per i mister, live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA