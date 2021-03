Diretta Vicenza Pescara/ Streaming video DAZN: LaneRossi quasi salvo (Serie B)

DIRETTA VICENZA PESCARA: FONDAMENTALE PER IL DELFINO

Vicenza Pescara, che sarà in diretta dallo stadio Romeo Menti, si gioca alle ore 14:00 di sabato 20 marzo ed è valida per la 30^ giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. La partita è fondamentale per il Delfino: battuto in casa dall’Ascoli nella sfida diretta per la salvezza, vede allontanarsi sempre più la zona playout anche se deve ringraziare proprio il LaneRossi, che fermando il Cosenza ha impedito ai lupi di scappare dando ancora una chance agli adriatici, che però ovviamente non possono più sbagliare.

Il Vicenza dal canto suo è quasi al sicuro, avendo 7 punti di vantaggio sui lupi; può mangiarsi le mani per come sono andate le cose al San Vito, ma se non altro ha evitato la sconfitta e ora va a caccia degli ultimi punti per mantenere la categoria, mentre sono lontani i playoff. Aspettando quindi di scoprire quello che succederà nella diretta di Vicenza Pescara, possiamo iniziare a fare qualche valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VICENZA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Pescara non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: con la sola eccezione dell’anticipo, tutta la Serie B viene infatti fornita dall’applicazione DAZN che, salvo qualche evento disponibile su DAZN1 (aperto anche agli abbonati Sky da almeno tre anni), ne garantisce la visione in diretta streaming video ai suoi clienti. Per assistere alla partita potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o anche una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PESCARA

Brutte notizie per Mimmo Di Carlo, che in Vicenza Pescara non potrà disporre di Cappelletti e Cinelli: in difesa quindi avremo Bruscagin come terzino destro, sull’altro versante pronto Beruatto con Valentini e Padella al centro come protezione di Grandi. A centrocampo il principale candidato è Luca Rigoni, un veterano che potrà essere utile al fianco di Pontisso e Zonta; Davide Agazzi a caccia di una maglia come anche Gori e Lamin Jallow in attacco, dove però resta favorito Lanzafame che sarebbe supportato da Vandeputte e Giacomelli. Il Pescara perde Scognamiglio, avremo allora Drudi o Sorensen per giocare insieme a Guth al centro di una difesa che sarà completata da Bellanova e Masciangelo sugli esterni, con Fiorillo tra i pali; nel centrocampo di Gianluca Grassadonia Memushaj e Dessena, autore di una doppietta inutile martedì, affiancheranno Busellato con l’alternativa Nicola Rigoni, Machin invece può avanzare per sostituire Maistro sulla trequarti, verso la conferma sia Galano che Odgaard con quest’ultimo insidiato da Ceter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Vicenza Pescara possiamo avvalerci delle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vediamo allora quello che ci dicono. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,05 volte la puntata, mentre il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte la giocata e il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3,80 volte l’importo investito con questo bookmaker.



