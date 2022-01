DIRETTA VICENZA CITTADELLA/ Video streaming tv: sono 10 i precedenti al Menti

DIRETTA VICENZA CITTADELLA: I TESTA A TESTA

Ora soffermiamoci sui precedenti della diretta di Vicenza Cittadella. Il bilancio al Romeo Menti ci parla di 10 precedenti con 4 successi dei biancorossi, 3 degli amaranto e 3 pareggi. L’ultimo successo del Vicenza corrisponde anche all’ultima vittoria dei padroni di casa nell’aprile del 2021, una gara terminata col risultato di 1-0. La partita fu decisa al minuto numero 20 da Nalini servito dentro da un assist coi giri giusti di Vandeputte. L’ultima vittoria degli amaranto in trasferta ci porta indietro all’aprile del 2013, un match terminato col risultato di 1-2.

Alla fine del primo tempo la gara veniva sbloccata da una rete di Di Nardo. All’ora di gioco pareggiava Malonga con il match che rimaneva in equilibrio solo però per 120 secondi con il nuovo vantaggio ancora a firma di Di Nardo. L’ultima volta che le due squadre hanno pareggiato risale al novembre del 2014, una gara terminata col risultato di 1-1. Gli ospiti avevano aperto la gara al 12esimo con Minesso, ma rimanevano in dieci per il rosso a Barreca. Il pareggio lo siglava nel finale Cocco su rigore. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA VICENZA CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Vicenza Cittadella sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

VICENZA CITTADELLA: BROCCHI RISCHIA…

Vicenza Cittadella, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 16:15, dallo stadio Romeo Menti di Vicenza, è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. I biancorossi sono fermi in campionato dallo scorso 12 dicembre. In quell’occasione hanno subito una sconfitta tra le mura amiche contro il Como, gara terminata con il punteggio di 0-1. La squadra di Cristian Brocchi, tornerà quindi in campo dopo un lungo stop. Nelle ultime cinque uscite, il Vicenza ha perso quattro partite, tre consecutivamente, ed è in fondo alla classifica con 7 punti.

Il Cittadella arriva alla sfida di Vicenza, dopo il buon pareggio casalingo conseguito contro il Brescia di Filippo Inzaghi, gara terminata con il punteggio di 1-1. La squadra di Edoardo Gorini è sicuramente tra le più in forma del campionato. Nelle ultime cinque partite disputate infatti, i granata non hanno mai perso, e hanno collezionato tre pareggi e due vittorie. Nella gara di andata, disputata lo scorso agosto, il Cittadella ha vinto 1-0 sul Vicenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VICENZA CITTADELLA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Vicenza Cittadella, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei padroni di casa, Cristian Brocchi, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1, e i seguenti undici: Grandi, Brosco, Padella, Bruscagin, Crecco, Pontisso, Ranocchia, Dalmonte, Di Pardo, Giacomelli, Mancini.

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con un 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare del Cittadella, in vista della trasferta sul campo del Vicenza: Kastrati, Mattioli, Frare, Adorni, Benedetti, Vita, Pavan, Branca, Antonucci, Baldini, Beretta.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Vicenza Cittadella di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Vicenza, abbinata al segno 1, è quotata 3.05. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposta a 3.25. I favori dei pronostici sembrano essere dalla parte del Cittadella, con il segno 2, quotato 2.30.



