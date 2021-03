DIRETTA/ Vicenza Empoli streaming video DAZN: la storia del posticipo

DIRETTA VICENZA EMPOLI: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Vicenza Empoli, che chiuderà la giornata di Serie B, è certamente interessante raccontare adesso qualcosa in più sulla storia di questa partita, che nei suoi ultimi dieci precedenti in tutte le competizioni ufficiali è in sostanziale equilibrio, in virtù di quattro vittorie dell’Empoli a fronte di tre successi per il Vicenza e altrettanti pareggi. Un equilibrio che era stato confermato anche nella partita d’andata del campionato in corso, perché sabato 28 novembre scorso ad Empoli ci fu un pareggio per 2-2 fra toscani e veneti. Il bilancio in Serie B ci parla di ventitrè precedenti tra Vicenza ed Empoli nel campionato cadetto, con un bilancio che vede l’Empoli in vantaggio ma di poco, grazie a nove vittorie a fronte di sette pareggi e altrettante affermazioni per il Vicenza, 32-31 per l’Empoli invece nel numero dei gol segnati. Il Vicenza tuttavia può far pesare il fattore campo, perché le sue sette vittorie sono arrivate tutte in casa, dove l’Empoli ha raccolto solo due vittorie e altrettanti pareggi su undici trasferte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VICENZA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Empoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA VICENZA EMPOLI: TOSCANI IN CALO

Vicenza Empoli, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Capolista in calo nelle ultime settimane a causa dei troppi pareggi, anche l’ultima sfida contro il Cittadella si è risolta per l’Empoli con un punto per parte tra le due contendenti, con i toscani che hanno visto così accorciarsi le distanze dalle inseguitrici. A -3 il Monza secondo, a -4 la Salernitana terza, a -5 il Venezia quarto e così via: per la squadra di Alessio Dionisi una nuova frenata rimetterebbe in discussione quanto faticosamente costruito nel corso di un’intera stagione. Non sarà però di certo un cliente facile il Vicenza che ha messo in fila 2 vittorie consecutive contro Cremonese e Chievo, successi che hanno seguito 3 pareggi consecutivi. Vicenza ora a +6 dalla zona play out, ma la squadra è in crescita e vuole affrontare la sfida alla prima della classe come un vero e proprio esame di maturità da superare.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA EMPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Vicenza e Empoli allo stadio Romeo Menti. I padroni di casa allenati da Domenico Di Carlo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare:Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandepuitte, Pontisso, Rigoni, Giacomelli; Meggiorini, Dalmonte. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Birgnoli, Sabelli, Romagnoli, Casale, Parisi; Haas, Stulac, Zurkowski, Bajrami; Mancuso, La Mantia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Vicenza e Empoli, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.35 volte la posta scommessa.

