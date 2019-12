Diretta Vicenza Feralpisalò/ Streaming video tv: incrocio in Coppa Italia Serie C

Vicenza Feralpisalò, che sarà diretta dal signor Paolo Bitonti, è uno degli incontri che compongono il palinsesto dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 20.00 di mercoledì 18 dicembre presso lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Una gara che pone di fronte due protagoniste del girone B, guidato proprio dai padroni di casa con 45 punti all’attivo, 32 gol realizzati (miglior attacco) e appena 9 subiti (miglior difesa). Gli ospiti, invece, sono attualmente settimi, in piena zona play-off, a quota 30 punti (uno in più del Modena, ottavo) e con una differenza reti pari a zero, frutto di 22 marcature messe a segno e di altrettante incassate. Sulla carta, la favorita della vigilia è senza dubbio la compagine veneta, che ha conquistato cinque vittorie negli ultimi cinque turni di campionato, incluso il 3-1 dell’8 dicembre ai danni proprio degli avversari odierni. In Coppa Italia, il Vicenza è entrato in scena ai sedicesimi di finale, imponendosi per 4-1 sul campo del Padova ed eliminando agli ottavi la Triestina (3-1 al termine dei tempi supplementari). Cammino più lungo per il Feralpisalò, che nel primo turno ha superato il Südtirol (0-1), ai sedicesimi il Lecco (1-0) e agli ottavi la Pro Patria (3-2) con gol decisivo su rigore al 95′ minuto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Vicenza Feralpisalò mercoledì 18 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare di campionato e di Coppa Italia di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FERALPISALÒ

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Vicenza Feralpisalò: in palio l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove si consumerà la sfida contro la vincente di Piacenza-Juventus Under 23. Probabile che i due allenatori scelgano di concedere minutaggio a chi fino a questo momento ha faticato a trovare spazio fra i titolari, senza ovviamente snobbare la competizione. Il Vicenza dovrebbe adottare il 4-3-1-2. Tra i pali dovrebbe esserci Albertazzi, protetto da Bianchi, Pasini, Bizzotto e Liviero. A comporre la cerniera di centrocampo ci saranno Emmanuello (in vantaggio su Vandeputte), Scoppa e Zonta. Per il ruolo di trequartista, ballottaggio tra Zarpellon e Guerra. In avanti, pochi dubbi: ci si affiderà a Giacomelli e Arma. Il Feralpisalò risponderà con un modulo speculare. In porta toccherà a Liverani, con la linea dei 16 metri presidiata da Eleuteri, Altare, Legati e Mordini. In mediana dovrebbe essere confermato il trio che ha compartecipato all’eliminazione della Pro Patria agli ottavi di finale: dentro, dunque, Magnino (insidiato da Altobelli), Carraro e Hergheligiu, con uno tra Guidetti e Tirelli nel ruolo di trequartista. Tandem offensivo, infine, formato da Bertoli e Stanco.



