DIRETTA/ Vicenza Fiorenzuola video streaming tv: match inedito al Romeo Menti (Serie C, 19 marzo 2024)

DIRETTA VICENZA FIORENZUOLA: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Vicenza Fiorenzuola, possiamo evidenziare che questa partita ci offrirà oggi un match che sarà un inedito assoluto per il girone A di Serie C, almeno in terra veneta. Infatti, naturalmente abbiamo il match d’andata a Fiorenzuola, giocato il 24 ottobre scorso e finito con la vittoria per 3-1 dei padroni di casa emiliani. Tuttavia la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Vicenza e Fiorenzuola in vista della partita di questa sera.

Diretta/ Pro Patria Vicenza (risultato finale 0-1): Costa la porta a casa! (Serie C, 16 marzo 2024)

I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa del Vicenza vale complessivamente 7,75 milioni di euro, pari a 337.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società veneta. Il Fiorenzuola invece ha un valore economico globale di 3,00 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della società emiliana arriva appena a 115.000 euro, con una differenza che appare quindi sulla carta piuttosto significativa in favore dei vicentini, tuttavia chissà se sarà decisiva per sbilanciarci in pronostici sulla partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Mantova Fiorenzuola (risultato finale 2-0): la capolista vola! (Serie C, 16 marzo 2024)

VICENZA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva di Sky anche la diretta di Vicenza Fiorenzuola sarà visibile per gli abbonati alla tv satellitare, acquistando anche il pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi, dove la partita sarà trasmessa. In alternativa, con le medesime modalità, la gara sarà visibile anche su NowTv.

VICENZA FIORENZUOLA: SI RECUPERA AL MENTI!

Recupero della 29esima giornata di campionato di Serie C in questa diretta di Vicenza Fiorenzuola, l’ora X è stata fissata per oggi 19 marzo 2024 alle ore 19,30. La squadra di casa si vede arrivare con grande fiducia dopo due vittorie consecutive. Nell’ultima partita, il Vicenza ha sconfitto la Pro Patria per 1-0, risultato che ha permesso alla squadra di salire al terzo posto in classifica.

Video/ Fiorenzuola Atalanta U23 (2-1) gol e highlights: decisivo il gol di Musatti (Serie C, 11 marzo 2024)

Spostandoci di cinquanta metri, la Fiorenzuola si trova in una situazione più delicata, lottando per non retrocedere e attualmente posizionata al 18º posto in classifica. Nell’ultima uscita, hanno subito una sconfitta per 2-0 contro il Mantova.

VICENZA FIORENZUOLA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo ora le probabili formazioni della diretta di Vicenza Fiorenzuola partendo da chi sicuramente non ci sarà. Nel Vicenza, mancherà il mediano Ronaldo, espulso per un duro intervento a forbice nella precedente partita, che gli è costato un cartellino rosso diretto.

La sua assenza sarà senz’altro sentita nel centrocampo della squadra, ma il tecnico dovrà trovare una soluzione adeguata per colmare il vuoto lasciato dal giocatore squalificato. La Fiorenzuola non potrà contare su Mora, anch’egli espulso in maniera diretta per un fallo pericoloso nella gara precedente.

VICENZA FIORENZUOLA, LE QUOTE

Il sito della Snai ci offre delle deliziose quote per quanto riguarda la diretta di Vicenza Fiorenzuola, il segno 1 è stato fissato a 1,8 mentre il pari, distinto dalla X, è quotato a 2,6. La vittoria ospite invece è stata fissata a 3,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA