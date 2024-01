DIRETTA/ Vicenza Giana Erminio (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (14 gennaio 2024)

DIRETTA VICENZA GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci si avvicina al fischio d’inizio della diretta di Vicenza Giana Erminio. Facciamo un salto indietro nel tempo per guardare i testa a testa tra queste due formazioni. Il primo risale al 2018 ed è stato uno 0-0 al Romeo Menti valevole per la prima giornata di campionato di quella stagione. Il secondo precedente ha visto vincere i biancorossi di misura grazie alla rete di Maistrello all’ottantaseiesimo minuto di gioco.

L’ultimo testa a testa invece è stato completamente dalla parte del Vicenza, capace di battere fuori casa la Giana Erminio per 5-1. Rossi, Ronaldo e Ferrari fissarono il risultato sul 3-0 già nei primi quarantacinque minuti, le reti di Della Morte e Pellegrini su rigore chiusero definitivamente i giochi, semmai ce ne fosse stato bisogno. L’unica rete della Giana fu di Fumagalli dal dischetto per il momentaneo 4-1. Quella resta l’unico gol della storia della Giana Erminio contro il Vicenza. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VICENZA GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Vicenza Giana Erminio sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Vicenza Giana Erminio sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

VICENZA GIANA ERMINIO, OSPITI IN FIDUCIA

La diretta Vicenza Giana Erminio, in programma domenica 14 gennaio alle ore 18:30, racconta della 21esima giornata di Serie C Girone A. Il passaggio tra il 2023 e il 2024 ha portato quattro punto ai biancorossi. Infatti, il Vicenza ha chiuso lo scorso anno solare con l’1-0 inflitto all’Alessandria mentre la prima gara del 2024 è stato uno 0-0 con l’Albinoleffe. Quattro punti che hanno fatto rialzare la china ai LaneRossi dopo le sconfitte con Mantova e Trento.

La Giana Erminio ha recuperato molto terreno nelle ultime uscite, tanto da raggiungere proprio il Vicenza a quota 30 punti al sesto posto. Da metà novembre ad oggi sono state ben sei le vittorie, rispettivamente con Virtus Verona, Alessandria, Fiorenzuola, Trento, Renate e Pergolettese. Nessun pareggio, ma due sconfitte: Triestina e l’ultimo scontro ovvero quello con la Pro Patria.

VICENZA GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Giana Erminio vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Confente, difesa a tre con Laezza, Golemic e Ierardi. A centrocampo, De Col e Costa saranno esterni con Cavion, Proia e Ronaldo a centrocampo. In attacco Pellegrini e Ferrari.

Stesso assetto tattico per la Giana Erminio con Zacchi tra i pali. Nel reparto difensivo giocheranno Previtali, Ferrante e Minotti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Lamesta, Marotta e Franzoni con Caferri a destra e Groppelli tutta fascia sul lato mancino. Coppia offensiva Verde e Fall.

VICENZA GIANA ERMINIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vicenza Giana Erminio danno per favorita la squadra di casa a 1.53. Secondo sisal, il pareggio è dato a 3.80 mentre il 2 fisso a 5.75.

La quota dell’Over 2.5 si aggira sui 2.10 mentre il segno opposto a 1.60. Chiudiamo con Gol a 2.20 e No Gol più basso a 1.60.

