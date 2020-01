Diretta Vicenza Modena/ Streaming video tv: la capolista allunga? (Serie C)

Vicenza Modena, partita diretta dal signor Luca Zufferli, mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. La capolista arriva dall’importantissimo successo interno contro il Carpi, scontro al vertice deciso in favore dei berici dal gol di capitan Cinelli che ha portato la formazione veneta a +5 dalla più immediata inseguitrice nel girone B, che ora è la Reggio Audace che ha sorpassato a sua volta il Carpi. Il Modena si presenta comunque allo stadio Menti in un gran momento di forma, gli emiliani hanno vinto con un gol di Ferrario in casa del Padova ottenendo la sesta vittoria nelle ultime 8 partite di campionato. Una striscia che ha portato i canarini al settimo posto in classifica, cambiando gli orizzonti di classifica della squadra. Nel match d’andata allo stadio Braglia la sfida è terminata senza reti, il Vicenza ha battuto per l’ultima volta il Modena in casa nel precedente terminato 2-1 per i berici il 16 gennaio 2016, nel campionato di Serie B. Il Modena non vince in casa dei veneti dallo 0-2 del 28 ottobre 2014, sempre nel campionato cadetto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Modena, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Menti di Vicenza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MODENA

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Vicenza Modena, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Menti di Vicenza, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Il Vicenza guidato in panchina da Domenico Di Carlo schiererà un 4-4-2 così disposto in campo: Grandi; Bianchi, Padella, Cappelletti, Liviero; Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Giacomelli; Arma, Marotta. Il Modena allenato da Michele Mignani sceglierà invece un 4-3-1-2 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Pezzella, Rabiu, Muroni; Tulissi; Spagnoli, Ferrario.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 1.70, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.35 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 5.00. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.30, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.55.



