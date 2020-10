Diretta Vicenza Pordenone/ Streaming video Dazn: derby del Nord-Est (Serie B)

DIRETTA VICENZA PORDENONE: UN DERBY DEL NORD EST!

Vicenza Pordenone, in diretta dallo stadio Romeo Menti della città veneta, è fissata alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre, e sarà una delle partite in programma dunque nella seconda giornata del nuovo campionato di Serie B 2020-2021. Ci avviciniamo a questa sorta di “derby” del Nord-Est annotando che la diretta di Vicenza Pordenone vedrà i neopromossi biancorossi allenati da Domenico Di Carlo andare alla ricerca dei primi punti in classifica dopo la sconfitta di misura (1-0) sul campo del Venezia sabato scorso, in quello che era un derby a tutti gli effetti. Se il Vicenza ha cominciato purtroppo con una sconfitta, ecco che il Pordenone di Attilio Tesser ha raccolto finora un buon pareggio per 0-0 sul difficile campo del Lecce, che per i ramarri friulani potrebbe essere un buon viatico sulla strada di un nuovo campionato da protagonisti. Dall’altra parte però il Vicenza non vorrà perdere ancora, duinque che cosa succederà?

DIRETTA VICNEZA PORDENONE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Secondo una modalità ormai consolidata, Vicenza Pordenone sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PORDENONE

Le probabili formazioni di Vicenza Pordenone che cosa ci possono dire su questa partita? I padroni di casa del Vicenza si potrebbero schierare secondo il modulo 4-4-2: Grandi in porta; difesa a quattro composta da Bruscagin, Cappelletti, Padella e Beruatto; nei quattro di centrocampo invece i titolari potrebbero essere Dalmonte, Vandeputte, Rigoni e Giacomelli; infine nella coppia d’attacco Meggiorini e Nalini. Dall’altra parte, possiamo attenderci un Pordenone schierato con il modulo 4-3-1-2 e questi possibili titolari: Bindi in porta; Semenzato, Camporese, Barison e Falasco nella retroguardia a quattro; Gavazzi, Calò e Misuraca a centrocampo; Tremolada trequartista in supporto ai due attaccanti che dovrebbero essere Diaw e Ciurria.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Vicenza Pordenone, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai sono favoriti i padroni di casa. Il segno 1 per la vittoria del Vicenza è quotato a 2,40, si sale poi a 2,85 per il segno X che indica il pareggio ed infine fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno da parte del Pordenone.



