Diretta Vicenza Ravenna/ Streaming video tv: scontro testa coda (Serie C)

Vicenza Ravenna, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia, è la partita in programma oggi, domenica 17 novembre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Big match per la 15^ giornata della Serie C: con la diretta tra Vicenza e Ravenna di quest’oggi infatti assisteremo a un vero scontro tra testa a coda del girone B, dove i tre punti messi in palio varranno moltissimo per entrambi i club. Classifica alla mano vediamo infatti che il Vicenza è ora leader del gruppo, ma con 30 punti dopo il successo ottenuto sulla Triestina e solo una lunghezza di vantaggio sui primi rivali. Servirà dunque vincere per i biancorossi per mettere in cassaforte la prima piazza: pure i veneti hanno il favore del pronostico. Oggi contro ci sarà il Ravenna di Mister Foschi, fermo alla 14^ piazza e troppo vicino alla zona rossa, oltre che impaziente di riscattarsi dopo due sconfitte di fila, subite in campionato contro Carpi e Feralpisalò. Ci attende dunque un match bollente.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Ravenna non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

DIRETTA VICENZA RAVENNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta di Vicenza Ravenna, Di Carlo certo per le probabili formazioni non rinuncerà al classico 4-3-1-2, dove ovviamente in avanti vedremo Marotta e Arma titolari in attacco, con il supporto di Vandeputte sulla trequarti. Per la mediana dei veneti si fanno avanti dal primo minuto Cinelli, Pontisso e Rigoni, mentre in difesa le maglie da titolari saranno già consegnate a Barlocco, Padella, Cappelletti e Bruscagnin. Sarà invece il 3-5-2 il modulo di riferimento per Foschi e il Ravenna che anche oggi si affiderà a Spurio tra i pali. Per la difesa dei romagnoli si fanno avanti poi Ronchi, Jidayi e Sirri, mentre sono ballottaggi aperti per la mediana a 5. A centrocampo comunque il club oggi dovrebbe puntare ancora sui centrali Papa, Selleri e Lora, mentre Ricchi e Nigretti saranno i titolari ai lati. In attacco poi maglie confermate per bomber Nocciolini e Giovinco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match della Serie C, complice anche i piazzamenti in classifica per il girone B, non abbiamo dubbi nel consegnare il favore dei pronostico ai padroni di casa. Anche la snai nell’1×2 concede al Vicenza la quota di 1,45 per la vittoria, contro il più elevato 6,00 assegnato al Ravenna: il pareggio vale invece 4,25.



