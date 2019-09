Diretta Vicenza Rimini/ Streaming video e tv: quote, veneti favoriti (Serie C)

Vicenza Rimini, diretta dal signor Marco Acanfora, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Finora i berici sono riusciti ad ottenere i tre punti in campionato solo in casa, nell’unica partita giocata tra le mura amiche contro la Fermana e vinta con il punteggio di 3-1. Due pareggi nelle altrettante trasferte affrontate, all’esordio in un pari senza reti contro il Modena e domenica scorsa in casa del Carpi, raggiunto da un gol di Marotta che ha consentito ai veneti di portare a casa almeno un punto. I romagnoli sono invece ancora imbattuti, dopo la vittoria in casa alla prima giornata contro l’Imolese il Rimini ha inanellato un pari esterno contro la Feralpisalò e un 1-1 in casa contro il Sudtirol, che con un rigore di Morosini ha raggiunto i romagnoli che si erano portati in vantaggio grazie a una rete messa a segno da Gerardi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vicenza Rimini, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA RIMINI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Vicenza Rimini, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone B. 4-3-1-2 per il Vicenza di Mimmo Di Carlo schierato con: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Emmanuello, Cinelli, Zonta; Giacomelli, Marotta, Arma . Risponderà con un 3-5-2 il Rimini di Cioffi schierato con: Scotti; Scappi, Ferrani, Nava; Finizio, Candido, Palma, Van Ransbeeck, Silvestro; Zamparo, Gerardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Vicenza favorito per la conquista della vittoria contro il Rimini. Vittoria in casa quotata 1.62, pareggio proposto a una quota di 3.45 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 5.80. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.05, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.70.



