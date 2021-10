DIRETTA YOUNG BOYS VILLARREAL/ Video streaming tv: sfida affidata a Sergei Karasev

DIRETTA YOUNG BOYS VILLARREAL: L’ARBITRO

Young Boys Villarreal sarà diretta da Sergei Karasev, il fischietto russo che sarà a capo di una squadra arbitrale che arriverà dunque quasi per intero dalla Russia per questa importante sfida di Champions League a Berna. Al fianco di Karasev, sono stati designati per Young Boys Villarreal anche i due guardalinee Igor Demeshko e Maksim Gavrilin e il quarto uomo Aleksei Kulbakov, che però è bielorusso. Davanti al monitor della VAR ci sarà invece come responsabile Vitali Meshkov, affiancato però dall’inglese Chris Kavanagh in qualità di assistente AVAR.

Tornando però adesso a parlare di Sergei Karasev, possiamo ricordare che l’arbitro russo è nato a Mosca il 12 giugno 1979 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale Fifa con decorrenza dal 1° gennaio 2010. In questa stagione appena cominciata, spicca per Karasev la direzione della Supercoppa Europea Chelsea Villarreal l’11 agosto scorso, partita vinta dagli inglesi ai calci di rigore e nella quale il fischietto russo ha comminato quattro cartellini gialli, ma zero espulsioni e calci di rigore, inoltre ha diretto Porto Liverpool 1-5, partita terminata senza alcun cartellino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA YOUNG BOYS VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Young Boys Villarreal sarà trasmessa su Sky Sport 254, dunque gli abbonati alla televisione satellitare avranno un’esclusiva per quanto riguarda la messa in onda in tv per questa partita di Champions League, con l’alternativa della mobilità tramite l’applicazione Sky Go. Tuttavia questo match sarà usufruibile anche su Mediaset Infinity, il broadcaster che garantisce le immagini in diretta streaming video e del quale bisognerà essere clienti.

YOUNG BOYS VILLARREAL: CHE CHANCE PER GLI SVIZZERI!

Young Boys Villarreal sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev: si gioca al Wankdorf con inizio alle ore 21:00 di mercoledì 20 ottobre, e siamo nella terza giornata del gruppo F di Champions League 2021-2022. Il girone dell’Atalanta è ancora particolarmente aperto, perché gli svizzeri hanno sì perso a Bergamo ma nel turno d’esordio avevano incredibilmente ribaltato il Manchester United, cogliendo una vittoria che adesso potrebbe valere molto specialmente se nel secondo match di Berna dovesse arrivare un’altra vittoria.

Il Villarreal è il fanalino di coda del girone: beffardo il pareggio interno contro l’Atalanta in una partita che sembrava essere vinta, poi il ko ancor più incredibile a Old Trafford – incassato all’ultimo secondo – per una situazione che ora impone a Unai Emery di vincere per non rimanere già tagliato fuori dalla corsa agli ottavi. Aspettiamo dunque di scoprire cosa succederà nella diretta di Young Boys Villarreal, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS VILLARREAL

Come sempre David Wagner giocherà con un 4-4-2, dunque in Young Boys Villarreal possiamo aspettarci una linea difensiva che davanti a Von Ballmoos sarà composta da Lauper e Mohamed Camara centrali con Hefti e Ulisses Garcia a percorrere le fasce laterali, e sulle catene esterne davanti a loro dovremmo vedere Fassnacht e Ngamaleu, anche qui senza particolari sorprese. Spazio poi al tandem che in mediana sarà composto da Martins Pereira e Aebischer; davanti insieme a Siebatcheu sarà confermato Meschack Elia, e dunque scelte confermate in toto.

Unai Emery utilizza un 4-3-3: in porta c’è l’argentino Rulli, poi davanti a lui avremo Raul Albiol e Pau Torres a fare da schermo centrale con Foyth e Pedraza che si occuperanno delle due posizioni come terzini, in mezzo al campo invece la regia di Dani Parejo che parte spostato sul centrodestra, lasciando a Capoue il centro e Trigueros sul centrosinistra. Dubbi nel tridente: Gerard Moreno potrebbe essere il centravanti, Pino e Danjuma favoriti come esterni ma occhio in particolare a Chukwueze e Raba.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Young Boys Villarreal sono state emesse anche dall’agenzia Snai, ed è di questo bookmaker che andiamo a leggere i valori previsti: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,30 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,10 volte la puntata che accompagna il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta invece in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.

