Diretta Villeurbanne Milano/ Streaming video tv: si decide il piazzamento! (Eurolega)

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: L’OLIMPIA CHIUDE LA REGULAR SEASON!

Villeurbanne Milano è in diretta dall’Astroballe, alle ore 21:00 di giovedì 7 aprile: con questa partita si chiude la regular season di Eurolega 2021-2022, siamo infatti alla 34^ giornata e finalmente l’Olimpia mette fine al cammino nella prima parte della competizione. Il percorso però prosegue: da tempo infatti Milano, che nell’ultimo impegno ha perso in casa contro il Monaco dell’ex Mike James, ha conquistato l’accesso ai playoff e ora deve solo capire in che posizione finirà, perché questo ovviamente potrebbe cambiare anche in maniera sensibile avversaria e possibilità di centrare la Final Four.

L’Asvel è eliminato, si trova al quattordicesimo posto della classifica di Eurolega con appena 8 vittorie; tuttavia è una squadra tignosa e lo aveva dimostrato anche al Mediolanum Forum, quando aveva giocato una partita che avrebbe francamente meritato di vincere e che invece aveva perso per dettagli, e per la migliore gestione dei possessi decisivi da parte dell’Olimpia. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Villeurbanne Milano; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dalla serata dell’Astroballe.

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Villeurbanne Milano sarà trasmessa sulla televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati, che potranno selezionare il canale Sky Sport Action (numero 206 del decoder) per seguire il match di Eurolega, come tutti gli altri dell’Olimpia nella competizione. Ricordiamo che esiste l’alternativa della diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, mentre sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Villeurbanne Milano ci presenta dunque l’ultima partita dell’Olimpia in regular season: la squadra di Ettore Messina parte da una certezza, ovvero quella di aver se non altro conquistato il fattore campo nei playoff, ma è anche abbastanza difficile che vada oltre la sua quarta piazza e, comunque, dovrà aspettare domani per scoprirlo (in caso di vittoria: con il ko sarebbe certamente quarta). Ad ogni modo l’Olimpia per la seconda volta consecutiva è arrivata ai quarti di finale di Eurolega, e questo è un risultato sicuramente di valore.

Ricordiamo che nei primi anni di girone unico Milano aveva faticato parecchio a trovare il ritmo in campo internazionale, poi le cose sono cambiate e addirittura il 2021 ha salutato una Final Four che mancava da 29 anni, con finale sfiorata. In questa stagione poi la squadra ha acquisito ancor più consapevolezza nei suoi mezzi, riuscendo a rivaleggiare con le corazzate: due vittorie contro il Barcellona e il Cska Mosca (poi escluso), partite alla pari con il Real Madrid. Un percorso ottimo, ma Messina sa bene che sarebbe del tutto inutile qualora ai playoff dovesse arrivare l’eliminazione. Intanto vedremo cosa succederà in questa diretta di Villeurbanne Milano, poi sarà tempo di scoprire l’avversaria dell’Olimpia…











