DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA: A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA

Trasferta francese oggi, giovedì 10 ottobre 2024, perché alle ore 20.00 potremo seguire la diretta Villeurbanne Virtus Bologna per la seconda giornata della Eurolega di basket edizione 2024-2025, che è cominciata settimana scorsa con una sconfitta per entrambe le formazioni. Per la Virtus Segafredo Bologna di coach Luca Banchi era stato un ko casalingo contro l’Efes Istanbul, per cui adesso bisogna reagire se l’obiettivo è quello di imitare la scorsa stagione, eccellente per molti mesi e poi chiusa ai play-in.

DIRETTA / Virtus Bologna Pistoia (risultato finale 84-68): vittoria netta di Banchi (6 ottobre 2024)

I padroni di casa francesi del LDLC ASVEL Villeurbanne faranno invece con la diretta Villeurbanne Virtus Bologna il loro debutto casalingo davanti al pubblico amico dell’Astroballe dopo la sconfitta per 89-82 contro il Maccabi Tel Aviv, al termine di una prestazione che possiamo comunque giudicare positiva per i transalpini, che hanno retto bene il confronto con una formazione sulla carta più quotata. Questo è quanto si possa dire dopo una sola giornata di Eurolega, meglio dunque aspettare e scoprire cosa potrà dirci la diretta Villeurbanne Virtus Bologna…

Diretta/ Virtus Bologna Efes (risultato finale 67-76): Bryant affossa le V nere! (Eurolega, 4 ottobre 2024)

VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Tifosi e appassionati sicuramente lo sanno, però specie alle prime battute di una nuova stagione di Eurolega giova ricordare che la diretta tv Villeurbanne Virtus Bologna sarà garantita sui canali di Sky Sport per gli abbonati, mentre sono davvero ampie le possibilità per seguire la diretta streaming video, che sarà proposta tramite Sky Go e Now TV, ma anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA: IL PUNTO SULLE V NERE

Verso la diretta Villeurbanne Virtus Bologna, per gli uomini di coach Luca Banchi dobbiamo quindi fare i conti con il rovescio casalingo di settimana scorsa contro l’Efes Istanbul, partita dal punteggio basso (67-76), nella quale quindi l’attacco ha sofferto molto, al punto che solamente Isaia Cordinier e Tornike Shengelia hanno chiuso in doppia cifra. Si potrebbe quindi profilare qualche problema con i big-match, considerando che la Virtus ha perso anche contro l’Olimpia Milano in Supercoppa Italiana.

Diretta/ Trapani Virtus Bologna (risultato finale 88-89): vittoria delle V! (basket A1, 28 settembre 2024)

In compenso finora ci sono state due vittorie in campionato su altrettante giornate disputate, la prima è stata una bella battaglia vinta sul campo di Trapani per un solo punto (88-89), mentre il debutto casalingo ha portato un più netto 84-68 rifilato a Pistoia, nella partita che ricorderemo anche per un significativo traguardo statistico per Marco Belinelli, che proprio domenica ha raggiunto e superato i 3500 punti in Serie A. Oggi però si torna a viaggiare per l’Europa, cosa ci dirà la diretta Villeurbanne Virtus Bologna?