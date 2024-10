DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PISTOIA: SFIDA NON SCONTATA!

Sarà la diretta Virtus Bologna Pistoia a chiudere la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, perché questa partita si gioca alle ore 20:00 di domenica 6 ottobre: un bel match che naturalmente pende dalla parte della Virtus Bologna ma che potrebbe essere meno scontata del previsto, perché Pistoia all’esordio ha fatto molto bene battendo Napoli e dunque si presenta a questa trasferta con il vento in poppa, anche se naturalmente non si possono trarre troppi giudizi da una singola partita ma intanto è sempre meglio vincere che perdere, soprattutto quando c’erano tanti punti di domanda aperti.

Per quanto riguarda la Virtus Bologna, le V nere hanno già esordito anche in Eurolega e alla prima di Serie A1 sono andate a vincere a Trapani, un successo che è arrivato sul filo di lana e che ha certamente confermato la competitività degli Shark, ma d’altro canto anche la profondità di una Segafredo che per di più era anche senza Tornike Shengelia. Aspettando allora che la diretta Virtus Bologna Pistoia prenda il via possiamo fare qualche rapido ragionamento su come questa bella partita si potrebbe sviluppare, come detto V nere favorite ma sempre attenzione alle grandi sorprese.

COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PISTOIA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordando che la diretta tv di Virtus Bologna Pistoia non potrà essere seguita sulla nostra televisione, dobbiamo altresì aggiungere che l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 è appannaggio di DAZN: ancora una volta questa piattaforma ha acquisito i diritti tv sul torneo e dunque proporrà ogni singola partita in diretta streaming video, naturalmente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio ma potrete anche consultare il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul match e sul campionato.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PISTOIA: LE V NERE PER VOLARE

Con la diretta Virtus Bologna Pistoia stiamo per raccontare una partita tra due squadre che l’anno scorso sono state protagoniste in Serie A1. La Segafredo naturalmente puntava lo scudetto e si è presa la quarta finale consecutiva, purtroppo ha perso la terza in fila e questo è un aspetto che conta, soprattutto se l’avversaria è sempre la stessa e bisogna dunque trovare un modo per batterla in una serie. Poi la Virtus Bologna ha anche centrato il play in di Eurolega, arrivando ad una partita dai playoff: non è finita bene, ma il percorso europeo è replicabile quest’anno, con esperienza in più per gestire il doppio impegno.

Pistoia invece si è incredibilmente qualificata ai playoff, ma prima ancora era riuscita a timbrare la Final Eight di Coppa Italia: considerato che il budget era quello che era e che le aspettative erano quelle di una sofferta corsa per la salvezza, la Estra ha fatto davvero un capolavoro e, attenzione, lungo la strada era anche andata a prendersi una vittoria sul parquet della Virtus Bologna, come del resto aveva anche battuto Milano. Una squadra che a sorpresa ha poi scelto di rinunciare a Nicola Brienza: Dante Calabria ha iniziato molto bene, ora vedremo come proseguirà la stagione di Pistoia…