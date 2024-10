DIRETTA VIRTUS BOLOGNA EFES: COMINCIA UNA NUOVA EUROLEGA

Subito una sfida di altissimo livello, come è d’altronde normale in Eurolega: la diretta Virtus Bologna Efes sancisce un appuntamento di sicuro fascino nella prima giornata della nuova edizione del massimo torneo del basket europeo, stasera venerdì 4 ottobre 2024 con la palla a due in programma alle ore 21.00 naturalmente presso la Unipol Arena di Bologna. L’anno scorso è stata protagonista a lungo anche oltre le aspettative la Virtus Segafredo Bologna, che poi ha chiuso la propria avventura ai play-in, sconfitta dagli spagnoli del Baskonia.

Il turno precedente aveva invece portato alla Virtus Bologna la vittoria proprio contro l’Anadolu Efes Istanbul, quindi è curioso l’incrocio che propone nella prima giornata della nuova Eurolega la partita che fu la penultima per gli italiani e l’ultima per i turchi nella scorsa primavera. L’Efes allora cercherà anche di prendersi una rivincita, anche se evidentemente la posta in palio non può essere la stessa nel primo atto del lunghissimo cammino della stagione regolare: siamo comunque molto curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Virtus Bologna Efes…

VIRTUS BOLOGNA EFES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che non andranno al palazzetto stasera, possiamo ricordare che ci saranno diverse possibilità per seguire la diretta tv Virtus Bologna Efes, anche se solo tramite abbonamento. Il punto di riferimento per seguire l’Eurolega è infatti Sky Sport, con i suoi canali oppure anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure per gli abbonati di Now Tv. Non solo, perché anche la piattaforma DAZN trasmette gli incontri di Eurolega, sempre su abbonamento.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA EFES: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare ancora meglio la diretta Virtus Bologna Efes, possiamo fare riferimento alle prime uscite della V Nera di coach Luca Banchi in questo inizio della nuova stagione 2024-2025. Il cammino era iniziato naturalmente in Supercoppa Italiana, con la vittoria per 96-87 nella semifinale contro Napoli, seguita però dalla sconfitta per 98-96 contro l’eterna rivale Olimpia Milano, che in questo modo si è presa anche il primo titolo della nuova stagione dopo essersi cucita sul petto lo scudetto nella finale di giugno.

In campionato invece il cammino della Virtus Bologna è iniziato con una combattuta vittoria per 88-89 sul campo di Trapani, una bella battaglia che vale anche come terzo indizio, perché finora le partite dalla Virtus hanno sempre avuto risultati molto alti. Buone notizie allora per un attacco molto prolifico, che segna più di 90 punti di media finora, meno per una difesa che invece finora ha concesso un po’ troppo ai vari avversari. Con questi numeri ci si presenta in Eurolega, dove sarà la diretta Virtus Bologna Efes ad emettere il primo verdetto.