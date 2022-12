Diretta Virtus Bologna Alba Berlino/ Streaming video tv: sfida da vincere! (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ALBA BERLINO: PER IL RISCATTO!

Virtus Bologna Alba Berlino, che è in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 14 dicembre: siamo in campo per la 13^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, ed è una partita importante per le V nere che arrivano da un periodo non troppo esaltante. Domenica è arrivata la prima sconfitta in campionato, in casa contro la neopromossa Scafati, che ha tolto qualche certezza anche se chiaramente, dal punto di vista della classifica e della corsa verso i playoff, è solo un incidente di percorso come ne possono accadere in una stagione molto lunga e piena di impegni tosti per le energie spese.

Diretta/ Virtus Bologna Scafati (risultato finale 77-84): sorpresa al Segafredo!

Più complessa la situazione in Eurolega, perché la Virtus Bologna è reduce da quattro sconfitte consecutive e l’ultima, contro l’Olympiacos al Pireo, ha visto la squadra di Sergio Scariolo affondare con un clamoroso -46. Al momento le V nere non giocherebbero la post season, ma hanno l’occasione di rialzare la testa contro un’Alba Berlino penultima in classifica; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Alba Berlino, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare la nostra solita analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Segafredo Arena.

Diretta/ Olympiacos Virtus Bologna (risultato finale 117-71) video: ko schiacciante!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ALBA BERLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Alba Berlino viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, come tutte le partite di Eurolega delle nostre squadre: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Uno, al numero 201 del decoder, un appuntamento riservato agli abbonati che potranno seguire il match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche che su euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato finale 100-108): vittoria esterna!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ALBA BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

Tra poco avrà il via la diretta di Virtus Bologna Alba Berlino: partita che la Segafredo deve provare a vincere, non tanto per la classifica (che comunque inizia a farsi anche preoccupante in ottica playoff) ma soprattutto per ritrovare ritmo, perché in una competizione come l’Eurolega nessun regala niente e perdere la quinta gara in serie potrebbe significare arrivare ad avere il morale sotto i tacchi, questione complicata dovendo poi risalire la corrente. L’Alba Berlino è una squadra che nella competizione ha vinto solo tre partite, ma è comunque esperta: attenzione dunque a non sottovalutare l’impegno, perché potrebbero arrivare brutte sorprese.

Per quanto riguarda la sconfitta contro Scafati, come abbiamo già detto poteva starci: la Virtus Bologna arrivava da un ko pazzesco in settimana e aveva comunque speso energie, sapendo poi che in Eurolega ci sarebbe stato il doppio turno settimanale (importante per quanto riferito in precedenza) l’intensità del match di domenica sera non è stata la stessa dei giorni migliori, e la classifica di Serie A1 concedeva certamente una pausa. A patto ovviamente di riprendere subito la marcia, perché nemmeno una corazzata come la Virtus Bologna può permettersi di giocare troppo a lungo sotto ritmo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA