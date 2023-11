DIRETTA/ Virtus Bologna Anadolu Efes video streaming tv: l’anno scorso fu un ko (Eurolega, 3 novembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANADOLU EFES: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Virtus Bologna Anadolu Efes andati in scena nell’Eurolega moderna sono quattro, ma stiamo parlando di due stagioni a distanza di 21 anni l’una dall’altra perché, prima di quella appena trascorsa, l’altra che aveva ospitato un incrocio tra le due squadre era quella 2001-2022, nel contesto della Top 16 che rappresentava il secondo turno dopo i gironi eliminatori. Qui, la Virtus Bologna aveva vinto entrambe le partite: due gare tirate chiuse con meno di 80 punti dalle due squadre, al PalaMalaguri era finita 77-71 con un favoloso Matjaz Smodis autore di 24 punti e 14 rimbalzi tirando 7/9 dal campo e 10/11 ai liberi, poi Antoine Rigaudeau aveva messo 13 punti con 4 assist e Rashard Griffith ne aveva infilati 15.

DIRETTA/ Napoli Virtus Bologna (risultato finale 75-88): Zubcic 20 punti (basket, 29 ottobre 2023)

L’anno scorso invece l’Anadolu Efes è passato alla Segafredo Arena, il 25 novembre: 80-85 il risultato finale, ottimo Rodrigue Beaubois nonostante il 25% dall’arco (per lui 19 punti e 8 rimbalzi, 4/4 da 2) e poi 21 punti per un Will Clyburn da 7/14 al tiro e 7 rimbalzi, il tutto senza Shane Larkin per una vittoria che naturalmente era stata importante, anche se poi come già visto non determinante per andare a prendersi la qualificazione ai playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Villeurbanne Virtus Bologna (risultato finale 84-87): volano le V Nere! Eurolega, 27 ottobre 2023

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANADOLU EFES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Anadolu Efes viene garantita dalla televisione satellitare, che manda in onda innanzitutto le partite delle italiane in Eurolega e poi seleziona altre delle miglior sfide: appuntamento dunque riservato ai possessori di un abbonamento, come sempre va ricordata la possibilità della diretta streaming video, attraverso l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Virtus Bologna Sassari (risultato finale 80-60): V Nere in scioltezza! (basket A1, 22 ottobre 2023)

PER IL POKERISSIMO!

Virtus Bologna Anadolu Efes, che è in diretta dal PalaDozza alle ore 20:30 di venerdì 3 novembre, si gioca per la sesta giornata di basket Eurolega 2023-2024: sfida di cartello e grande show, un match che soprattutto potrebbe portare in dote la quinta vittoria consecutiva per una Virtus Bologna che dopo il ko all’esordio ha iniziato a volare, ha sempre vinto e con il successo dell’Astroballe contro Villeurbanne è salita al secondo posto in classifica, sognando logicamente in grande sia pure nella consapevolezza che la strada che porta ai playoff è particolarmente lunga e complessa.

Intanto però tutto bene: l’anno scorso l’approccio all’Eurolega da parte della Virtus Bologna non era stato di questo tenore, oggi la Segafredo sembra invece volare e questo è vero anche in Serie A1 – dove comunque il contesto è diverso – e dunque Luca Banchi si gode il momento continuando però a chiedere la stessa intensità. Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Virtus Bologna Anadolu Efes, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali di questa interessantissima partita di Eurolega al PalaDozza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANADOLU EFES: RISULTATI E CONTESTO

Pronti a vivere la diretta di Virtus Bologna Anadolu Efes, possiamo dire che sarà una partita speciale per Bryant Dunston, il centro che in estate ha firmato per le V nere lasciando proprio la squadra turca, con la quale ha vinto due volte l’Eurolega diventandone anche il miglior stoppatore di sempre. A tale proposito, come già detto, va ricordato che l’Anadolu Efes l’anno scorso non ha giocato nemmeno i playoff: l’ennesima partenza lenta questa volta è stata fatale, così è arrivato un flop che ha anche portato a una sorta di rivoluzione in seno alla squadra.

La Virtus Bologna, al netto dell’incredibile esonero di Sergio Scariolo e di qualche addio di lusso (Milos Teodosic, Mam Jaiteh, Kyle Weems) ha confermato il blocco delle ultime stagioni: per quello che si sta vedendo adesso l’esperienza maturata in Eurolega l’anno scorso sta aiutando eccome, siamo solo all’inizio del torneo ma il passo e soprattutto la tenuta fisica e mentale della squadra appare diversa e dunque possiamo solo sperare che la Virtus Bologna prosegua in questo modo, naturalmente a cominciare da stasera…











© RIPRODUZIONE RISERVATA