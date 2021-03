Diretta Virtus Bologna Badalona/ Streaming video tv: gara-1, quarti Eurocup

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BADALONA: BOLOGNESI FAVORITI!

Virtus Bologna Badalona, diretta dagli arbitri Milivoje Jovčić, Spiros Gkontas e Mykola Ambrosov presso la Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano alle ore 20.45 di questa sera, martedì 23 marzo 2021, è la partita di basket valida come gara-1 dei quarti di finale della Eurocup 2020-2021. Dopo un lungo cammino tra stagione regolare e Top 16, con la diretta di Virtus Bologna Badalona si apre dunque la fase ad eliminazione diretta della Eurocup: sono rimaste in corsa otto squadre e i quarti prevedono serie al meglio di tre partite, dunque chi per primo tra Virtus Bologna e Badalona riuscirà a vincere almeno due partite conquisterà un posto nelle semifinali, dove la vincente affronterà chi avrà invece la meglio nel derby russo tra Unics Kazan e Lokomotiv Kuban Krasnodar. Gli spagnoli della Joventut Badalona sono sicuramente un avversario ostico, come è normale che sia quando si arriva ai quarti di Eurocup, ma va detto che la Virtus Bologna si presenta con un bilancio record di sedici vittorie su sedici nelle due precedenti fasi: la marcia trionfale della V Nera proseguirà anche in Virtus Bologna Badalona?

La diretta tv di Virtus Bologna Badalona dovrebbe essere trasmessa per gli abbonati su Eurosport 2, canale che è la casa del basket italiano ed europeo, ma come tutte le partite di Eurocup ne sarà fornita anche la diretta streaming video sul portale Eurosport Player, previa sottoscrizione di un abbonamento; ricordiamo poi che sul sito ufficiale della competizione www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili sulla partita – tabellino play-by-play e boxscore aggiornato in tempo reale –, le notizie sul torneo e le statistiche di squadre e giocatori.

La diretta di Virtus Bologna Badalona ci permette dunque di ricordare la già accennata cavalcata trionfale della squadra emiliana nelle prime due fasi della Eurocup 2020-2021: dieci vittorie su dieci nel girone della stagione regolare e poi sei su sei in quello della Top 16, un record che evidentemente potrà essere al massimo eguagliato, ma non superato. La Virtus Bologna a questo punto si candida come principale favorita per il successo finale della competizione, ma naturalmente la fase ad eliminazione diretta ha dinamiche differenti: conta molto la condizione di forma nel momento giusto e ovviamente anche l’aspetto mentale diventa decisivo. Chi si presenta con lo score di 16-0 naturalmente ha già dato dimostrazione di forza, tuttavia per la Virtus Bologna potrebbe anche essere un “peso” se avvertirà l’obbligo di vincere. Tutto quanto fatto finora conta solo per le statistiche ormai, è come se si ripartisse da zero: fondamentale sarà partire bene in gara-1, altrimenti ci si dovrà giocare già tutto in gara-2 in Spagna, scenario che sarebbe meglio evitare.

