DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA/ Video streaming tv: parlano Scariolo e Belinelli

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA: LE PAROLE SEGAFREDO

Mentre si avvicina la diretta di Virtus Bologna Barcellona, possiamo fare un passo indietro a settimana scorsa e alla vittoria ottenuta in terra francese dalla Virtus sul campo del Villeurbanne. Il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo si era espresso in questi termini: “Abbiamo difeso meglio nel secondo tempo con un atteggiamento molto simile a quello del primo quarto. Alla fine abbiamo controllato la gara in tutti i reparti. Mi devo congratulare con i miei giocatori perché vincere fuori casa non è mai facile. Siamo in corsa per i playoff: è difficile ma non sono poi così lontani. Dobbiamo fare un passo alla volta, il prossimo è con il Barcellona, non proprio una partita facile, però…”.

Diretta/ Virtus Bologna Brescia (risultato finale 84-78): una fatica di ercole!

Marco Belinelli, autore di ben 21 punti nella trasferta dell’Astroballe, aveva invece dichiarato: “Davvero una bella vittoria per noi. come ho già detto dovevamo essere pronti e aggressivi. Abbiamo giocato bene e insieme ed è una cosa molto importante per noi, che domenica abbiamo una gara impegnativa in campionato italiano con Brescia, e poi avremo il Barcelona. Dobbiamo sempre credere di avere le chances per fare strada. Non è mai facile giocare fuori casa adesso andiamo a Bologna per continuare a crederci”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Villeurbanne Virtus Bologna (risultato finale 64-77): Belinelli show!

VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Barcellona viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Virtus Bologna Barcellona senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

Diretta/ Virtus Bologna Stella Rossa (risultato finale 84-72): affermazione V Nere

VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA: PIVOTAL GAME!

Virtus Bologna Barcellona, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo bolognese, si gioca con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 9 febbraio 2023, per la ventiquattresima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, il settimo turno del girone di ritorno. Si tratterà di una sfida delicatissima, perché la Virtus Segafredo Bologna sfida una delle big del basket europeo, come conferma la classifica di Eurolega che pone il Barcellona al terzo posto con quindici vittorie e otto sconfitte finora. Gli uomini di Sergio Scariolo tuttavia hanno compiuto l’impresa andando a vincere in Catalogna all’andata e ora sognano un bis che sarebbe meraviglioso e avrebbe grandi effetti anche sulla classifica, che al momento per la Virtus Bologna parla di undici vittorie e dodici sconfitte.

La diretta di Virtus Bologna Barcellona proporrà dunque molti temi d’interesse: nella stagione che spezza la lunghissima assenza della V Nera dal massimo palcoscenico europeo, sicuramente la Virtus si sta già facendo onore contro tutte le big d’Europa, ma a questo punto è giusto provare a coltivare il sogno della qualificazione ai playoff, che sarebbe un traguardo di straordinario valore. Una seconda vittoria contro il Barcellona naturalmente sarebbe di grande aiuto, anche se evidentemente non sarà facile ottenerla: che cosa succederà dunque nella diretta di Virtus Bologna Barcellona?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già capito che la diretta di Virtus Bologna Barcellona avrà notevole importanza per il cammino in Eurolega degli uomini di coach Sergio Scariolo. Come abbiamo accennato, la stagione in Eurolega è già da considerare positiva per la Virtus Bologna, che con imprese come il colpaccio a Barcellona ha capito di poter fare bene anche in Eurolega, anche se naturalmente a volte manca la continuità ad altissimo livello che è necessaria per puntare all’ingresso tra le prime otto. Settimana scorsa c’è stato tuttavia un meraviglioso doppio turno, nel quale la Virtus Bologna ha vinto prima contro la Stella Rossa e poi anche in casa del Villeurbanne, quindi ora il sogno è una speranza concreta…

Adesso però si presenta a Bologna il Barcellona, che naturalmente vuole prendersi la rivincita per l’inopinata sconfitta casalinga del 5 gennaio scorso ma soprattutto consolidarsi sempre più ai vertici della classifica, dal momento che entrare fra le prime otto per i blaugrana è solo il primo obiettivo minimo sulla strada dell’assalto al titolo. Anche in trasferta il Barcellona è ben oltre il 50% di vittorie (7-4) e allora sarà naturalmente un esame impegnativo, che però la V Nera sa di poter provare a superare. Sono partite come questa che possono cambiare la storia, ecco perché invitiamo tutti a seguire con la massima attenzione la diretta di Virtus Bologna Barcellona…











© RIPRODUZIONE RISERVATA