DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA: SI CHIUDE IL GIRONE D’ANDATA

La diretta Virtus Bologna Barcellona ci terrà compagnia alle ore 20.00 di questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, naturalmente dal parquet della Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano, casa per la Virtus Segafredo Bologna che nella diciassettesima giornata della stagione regolare di Eurolega chiuderà un girone d’andata decisamente deficitario, costellato di tante delusioni e ben poche soddisfazioni, fra le quali la vittoria sul filo di lana in casa del Baskonia di settimana scorsa, ma il bilancio della Virtus è chiaramente deludente e non dovrebbe lasciare spazio a molte speranze.

Detto questo, è anche doveroso osservare che dicembre è decisamente troppo presto per mollare, specie da quando basta il decimo posto per raggiungere almeno il play-in, quindi la diretta Virtus Bologna Barcellona sarà un match che potrebbe comunque dare una spinta alla V Nera in caso di esito positivo, il quale darebbe una notevole spinta anche a livello psicologico in un periodo decisamente complicato per la Virtus. Per tutti questi motivi, nonostante la situazione sia fortemente critica, non vediamo l’ora di seguire la diretta Virtus Bologna Barcellona…

VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Siamo sicuri che il colpo d’occhio al palazzetto sarà degno dell’importanza della partita, ma per tutti è bene ricordare che la diretta Virtus Bologna Barcellona in tv sarà come sempre garantita sui canali della televisione satellitare, dal momento che l’Eurolega è una esclusiva di Sky Sport per i propri abbonati, mentre la diretta streaming video sarà offerta dall’applicazione Sky Go o Now Tv, ma anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA: UN PERIODO COMPLICATO

Abbiamo quindi già capito che la diretta Virtus Bologna Barcellona sarà molto complicata per i padroni di casa, ma che la partita sarà comunque molto significativa, al di là dell’impatto comunque limitato che avrà su una classifica che resterà in ogni caso in forte passivo al termine del girone d’andata. Il Barcellona potrebbe anche farsi forte di un ulteriore piccolo vantaggio, avendo giocato martedì nel primo turno di questa settimana, con netto successo casalingo per 90-63 contro il Fenerbahce, mentre la Virtus Bologna due sere fa era al Pireo per sfidare l’Olympiakos.

Parlando quindi della Virtus, il cammino finora è purtroppo sconfortante, a maggior ragione perché di recente è arrivato un calo anche in campionato, quindi la formazione di Bologna comincia a risentire anche in Serie A delle difficoltà che l’hanno frenata anche in Eurolega. C’è stato un cambio nella guida tecnica, ma anche per Dusko Ivanovic non è semplice intervenire quando si gioca in continuazione. Il quadro è questo, ma stasera prevarrà il fascino della diretta Virtus Bologna Barcellona…