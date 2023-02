Diretta Virtus Bologna Baskonia/ Streaming video tv: vincere per sperare! (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BASKONIA: INCROCIO VINTAGE!

Virtus Bologna Baskonia, in diretta dalla Segafredo Arena, va in scena alle ore 20:30 di venerdì 24 febbraio ed è valida per la 25^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. Nella settimana di sosta entrambe le squadre sono state impegnate nelle coppe nazionali: una delusione per la Virtus Bologna, che dopo 13 anni ha raggiunto la finale ma da grande favorita ha perso contro la sorprendente Brescia, mancando quello che sarebbe stato il secondo titolo stagionale e dovendo ora riprendere la rincorsa ai playoff di Eurolega contro una squadra che attualmente fa da riferimento nella classifica.

Baskonia è stato eliminato al primo turno della Coppa del Re dalla Joventut Badalona; risultato non in linea con le aspettative e ora anche qui bisogna rifarsi in Europa, entrambe le squadre arrivano da sconfitte perché le V nere hanno perso in casa contro il Barcellona (nettamente) mentre i baschi hanno subito un sanguinoso ko a Kaunas. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Baskonia, una sfida dal sapore vintage della quale possiamo sicuramente affrontare i temi principali mentre aspettiamo che alla Segafredo Arena si alzi finalmente la palla a due.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BASKONIA VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Baskonia viene fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento per la partita di Eurolega è su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del decoder, con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va inoltre ricordato che sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, la classifica e il calendario di Eurolega con le pagine dedicate a ciascuna squadra.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BASKONIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Baskonia porta certamente alla memoria quella famosa serie di finale Eurolega, unico anno in cui la competizione – nella stagione dello scisma e dell’esperimento Suproleague – non aveva previsto una gara secca per il titolo, e dunque le V nere di Ettore Messina avevano vinto 3-2 contro quello che all’epoca si chiamava ancora Tau Vitoria, ed era abituato ad arrivare in fondo alla competizione. Oggi le cose sono diverse, ma se non altro Baskonia con 13 vittorie sarebbe ai playoff: il ko contro lo Zalgiris ha permesso ai lituani di agganciare il record dei baschi, che ora devono stare attenti perché la classifica è corta e potrebbe succedere di tutto.

La Virtus Bologna aveva vinto due partite importanti contro Villeurbanne (in trasferta) e Stella Rossa prima di crollare contro un Barcellona in cerca di rivincita, che ha vinto “solo” di 17 punti perché nel secondo tempo ha platealmente mollato gli ormeggi. Un duro colpo per Sergio Scariolo, che poi è uscito sconfitto anche dalla Coppa Italia e dunque adesso deve riprendere la marcia, perché mancano 8 giornate al termine della regular season di Eurolega e i playoff restano un obiettivo concreto, a patto ovviamente che i margini di errore vengano ridotti. Non vediamo l’ora dunque di scoprire come andrà stasera…











