DIRETTA/ Virtus Bologna Bayern Monaco video streaming tv: parola a Banchi! (Eurolega, oggi 3 gennaio 2024)

Facciamo volentieri un passo indietro a settimana scorsa mentre aspettiamo la diretta di Virtus Bologna Bayern Monaco, perché la V Nera arriva da una bellissima vittoria su un campo molto difficile come quello del Partizan Belgrado. Coach Luca Banchi aveva commentato così la vittoria dei suoi ragazzi nella conferenza post-partita: “Una vittoria importante, un ottimo modo da parte nostra per concludere il girone di andata di Eurolega, proteggere la nostra posizione e dimostrare in un ambiente così speciale contro una squadra così forte, che abbiamo la consistenza per competere”.

Banchi poi ha ringraziato “ogni singolo membro della squadra e dello staff perché stasera siamo stati in testa per la maggior parte della partita nonostante i problemi che abbiamo sofferto durante la gara con i falli, soprattutto con i lunghi, con alcuni infortuni”. La cosa più importante tuttavia, ha voluto precisare coach Banchi nel finale del suo commento a Belgrado “è la personalità che abbiamo dimostrato durante tutta la partita e lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato durante tutto il match”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BAYERN MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Bayern Monaco sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Virtus Bologna Bayern Monaco (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PER INIZIARE L’ANNO!

Virtus Bologna Bayern Monaco, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 3 gennaio 2024, per aprire il nuovo anno della Virtus Segafredo Bologna con la diciottesima giornata della Eurolega di basket, che è anche la prima del girone di ritorno della stagione regolare della massima competizione europea, che per ora sta facendo sognare la V Nera. La settimana tra Capodanno e l’Epifania ci offre ancora una volta un doppio turno e allora ecco che la diretta di Virtus Bologna Bayern Monaco potrebbe dare ai bolognesi l’occasione di consolidare ulteriormente un bilancio già eccellente, con dodici vittorie a fronte di cinque sconfitte fino ad ora.

Il Bayern Monaco ricorda in realtà una delle poche prestazioni deludenti della Virtus Bologna in questa stagione di Eurolega, ma ciò potrebbe servire per animare un desiderio di rivincita che dia ulteriore spinta agli uomini di coach Luca Banchi, d’altronde favoriti in casa contro una squadra che finora ha raccolto otto vittorie e nove sconfitte, quindi è sotto al 50%. Due vittorie nelle ultime tre partite ci dicono in realtà che il Bayern è in discreta forma, ma la Virtus può rispondere con quattro vittorie nelle ultime cinque e quindi anche da questo punto di vista Bologna parte favorita. Questo almeno è quanto possiamo dire sulla carta, ma stasera che cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Bayern Monaco?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BAYERN MONACO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Bayern Monaco, abbiamo già tratteggiata per sommi capi il cammino della formazione bolognese nelle precedenti giornate di una Eurolega che fino a questo momento possiamo definire eccellente per la Virtus Bologna, che già nella primissima fase del torneo aveva saputo infilare ben cinque vittorie consecutive per lanciarsi ai vertici della classifica, poi autorevolmente confermata dalla squadra di coach Luca Banchi, che sembra dunque sempre più specializzato in imprese, dopo il capolavoro compiuto con la Nazionale della Lettonia agli ultimi Mondiali. Dopo l’intero girone d’andata non si può più parlare di sorpresa, 17 partite dicono che il secondo posto della Virtus è ben meritato.

Le partite da ricordare nei mesi scorsi sono state tante, una delle poche eccezioni è appunto quella contro il Bayern Monaco. Per i bavaresi questa potrebbe essere la partita della svolta: una sconfitta a Bologna non sarebbe un dramma, mentre un colpaccio darebbe al Bayern il 50% di vittorie e soprattutto la consapevolezza di poter lottare anche in trasferta e sui campi delle migliori formazioni della Eurolega 2023-2024. In trasferta tuttavia i tedeschi hanno vinto finora solamente due partite su nove, mentre gli uomini del coach Luca Banchi hanno già dimostrato di saper superare ostacoli anche più insidiosi. Cosa ci dirà in tal senso la diretta di Virtus Bologna Bayern Monaco?











