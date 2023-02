Diretta Virtus Bologna Tortona/ Streaming video tv: prima semifinale, Coppa Italia

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: PER SCARIOLO FINALE ASSICURATA!

Virtus Bologna Tortona, in diretta dal Pala Alpitour di Torino, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 18 febbraio, perché sarà la prima semifinale della Coppa Italia 2023 di basket. La formula è quella tradizionale ormai da molti anni, con la Final Eight ospitata in questa edizione nel capoluogo piemontese e nella seconda metà del tabellone non ci sono state sorprese, quindi sono arrivate in semifinale la testa di serie numero 2 e la numero 3, cioè rispettivamente la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Yachts Derthona Tortona, che si contenderanno il posto in palio nella finale di domani.

Diretta/ Tortona Trento (risultato finale 74-70): Ramondino vola in semifinale

A questo punto, dobbiamo dire che la diretta di Virtus Bologna Tortona vedrà gli emiliani di coach Sergio Scariolo nei panni non solo della favorita per il successo in questa semifinale, ma anche per la conquista della Coppa Italia, considerato naturalmente lo scivolone di Milano. Attenzione però alla Bertram, perché Tortona ormai non è più una rivelazione, ma va considerata senza alcuna discussione la terza forza del basket italiano, come dimostrano i risultati delle ultime due stagioni. Già l’anno scorso i piemontesi giunsero in finale di Coppa Italia, cosa ci dirà oggi la diretta di Virtus Bologna Tortona?

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 82-68): super Shengelia!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Tortona sarà garantita da Nove, Eurosport 2 e Eleven Sports. Nel primo caso appuntamento in chiaro al relativo numero del telecomando; nel secondo l’accesso sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder), nel terzo invece sarà garantita la visione del match Virtus Bologna Tortona in diretta streaming video, ricordando che Eleven fa parte anche del pacchetto DAZN. Infine, sul sito www.legabasket.it, nella sezione dedicata alla Coppa Italia, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore dei match, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato finale 63-74): passano i bianconeri

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Tortona ci offrirà dunque la semifinale più attesa per la Coppa Italia di basket 2023, alla quale gli emiliani sono arrivati con la vittoria piuttosto netta (82-68) nel quarto di finale di giovedì contro Venezia, che vide la Virtus Bologna soffrire nella prima metà della partita, ma poi in grado di fare il break decisivo nel terzo quarto, con ulteriore allungo negli ultimi dieci minuti per sancire una vittoria netta e meritata, con Marco Belinelli e Tornike Shengelia a prendersi la copertina tra gli uomini di coach Sergio Scariolo con 40 punti in due.

La Bertram Tortona di coach Marco Ramondino ha invece dovuto faticare di più per eliminare Trento con il punteggio di 74-70 in una partita con molti alti e bassi che ha visto i piemontesi allungare già ad inizio incontro e poi di nuovo nel terzo quarto, ma con Trento capace di rifarsi sotto fino ai due tiri liberi da Ariel Filloy a 15 secondi dalla sirena, che hanno sancito la vittoria di Tortona. Filloy dunque ha blindato il successo, ma l’altro uomo di spicco del successo della Bertram è stato senza dubbio Semmai Christon, grazie ai 19 punti all’attivo, ai quali ha aggiunto pure cinque rimbalzi e quattro assist.











© RIPRODUZIONE RISERVATA