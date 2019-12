Diretta Virtus Bologna Brindisi/ Streaming video tv: riscatto della capolista?

Virtus Bologna Brindisi, in diretta dal PalaDozza, è la partita valida per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020: le due squadre scendono sul parquet alle ore 20:30 di sabato 14 dicembre. Si tratta di una sfida importante per la Happy Casa che, reduce dalla sconfitta interna contro Sassari, ha la possibilità di accorciare le distanze in classifica rispetto alla capolista: al momento ci sono tre gare di margine e la formazione pugliese si trova al quarto pvirtusosto, che condivide con tre avversarie. La Virtus ha dominato questa prima parte di stagione facendolo anche in Eurocup, ma finalmente domenica scorsa è incappata nella prima sconfitta in campionato perdendo al PalaRadi contro Cremona. Adesso bisognerà valutare in che modo la squadra di Sasha Djordjevic, che punta a vincere la regular season ed è fortemente candidata allo scudetto, riuscirà a rialzare immediatamente la testa; lo scopriremo nella diretta di Virtus Bologna Brindisi, della quale possiamo presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brindisi non è una di quelle che sono trasmesse dalla televisione italiana per questo turno di campionato: dunque l’appuntamento rimane quello classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le sfide della Serie A1 di basket. L’evento sarà visibile in diretta streaming video, ricordando che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche di squadre e giocatori in tempo reale e il tabellino play-by-play della partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Sfida interessante questa Virtus Bologna Brindisi, che mette a confronto due delle squadre migliori della nostra Serie A1: sapevamo già dall’estate che le V nere avevano costruito un roster capace di dominare il campionato e di inserirsi a pieno titolo tra le favorite per il tricolore, ma poi il campo ci ha fatto vedere che questa squadra è forse anche più forte di quanto ci potessimo aspettare. La presenza di Milos Teodosic e Stefan Markovic basterebbe da sola a garantire le prime posizioni della classifica, ma poi c’è anche tutto il resto; Sasha Djordjevic è il comandante perfetto di una nave che vuole tornare ad esplorare le glorie del passato ed essere nuovamente vincente. Brindisi è invece una solida realtà delle ultime stagioni, che ha compiuto ottimi passi ed è ormai una contendente con cui tutte le candidate ai playoff devono fare i conti; in particolare in questa stagione l’avvio per Frank Vitucci e i suoi ragazzi è stato ottimo ma ora si tratta di confermarsi attraverso le prove di maturità. Nell’ultimo turno una di queste è stata persa e per di più al PalaPentassuglia; questa sera una seconda occasione per provare a rifarsi, e scalare la classifica del nostro campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA