DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI/ Video streaming tv: l’amarcord di due anni fa

Avvicinandoci alla diretta di Virtus Bologna Brindisi possiamo parlare del precedente, già ricordato: la semifinale playoff di due anni fa. Quella era una Happy Casa che era riuscita a prendersi il secondo posto in regular season, battendo due volte la capolista Milano; aveva dunque il fattore campo nella serie (nel primo turno aveva schiantato Trieste) ma ci arrivava con il suo leader D’Angelo Harrison non al top della condizione, e comunque contro una Virtus Bologna che quando aveva sentito odore di playoff aveva alzato il livello, pur soffrendo contro Treviso – comunque 3-0.

Le V nere di Sasha Djordjevic avevano affrontato Brindisi salendo di colpi, ancora di più: le tre partite della serie avevano tutte avuto un margine in cifra singola, ma la Virtus Bologna aveva espugnato per due volte il PalaPentassuglia e poi aveva completato l’opera con il primo match point casalingo. In finale ci sarebbe stato l’incrocio con Milano, e un clamoroso 4-0 sfruttando anche la stanchezza di un’Olimpia reduce dalla Final Four di Eurolega; la Segafredo aveva vinto lo scudetto con un roboante 10-0 nei playoff, oggi le cose potrebbero essere ben diverse e questo anche per merito di una Brindisi che naturalmente ci vuole credere fino in fondo… (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Virtus Bologna Brindisi sarà in chiaro per tutti: l’appuntamento è su Nove, dunque un canale che è presente sulla televisione digitale e che vi permetterà di seguire questa partita dei playoff. Naturalmente va ricordato che in alternativa tutti i match di basket Serie A1 sono garantiti da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo fa parte anche del pacchetto DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete eventualmente acquistare il singolo evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo evento, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

Virtus Bologna Brindisi, in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 20:30 di sabato 13 maggio: eccoci a gara-1 dei quarti playoff di basket Serie A1 2022-2023. Diciamo subito che questa serie è la riedizione della semifinale di due anni fa: la Segafredo aveva dominato la Happy Casa vincendo 3-0 e volando in finale per poi prendersi lo scudetto, quest’anno le due squadre si ritrovano al primo turno e le cose potrebbero essere ancora più definite, perché la Virtus Bologna appare decisamente superiore per quello che ha dimostrato nel corso di una stagione già positiva.

Brindisi i playoff li ha confermati all’ultima giornata con il dominio contro Trieste, ha ottenuto la settima posizione e adesso proverà se non altro a impensierire la corazzata di Sergio Scariolo, sapendo che in questo campionato ha dovuto faticare più del previsto e che le armi a disposizione per l’upset e la qualificazione alla semifinale non sono troppe. Noi comunque valuteremo quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Brindisi, mentre aspettiamo possiamo anche analizzare in maniera più concreta i temi principali legati a gara-1 di questa serie playoff.

Siamo vicini alla diretta di Virtus Bologna Brindisi: per la Segafredo lo scudetto rimane l’obiettivo da andare a prendere, le V nere nelle ultime due stagioni non hanno mai perso nei primi due turni di playoff a dimostrazione di quale sia la distanza rispetto alle avversarie (Milano esclusa). Una stagione come detto positiva, iniziata con la vittoria della Supercoppa e poi passata attraverso l’esperienza in Eurolega – da vedere se sarà ripetuta nel 2023-2024 – e la finale di Coppa Italia, ma Sergio Scariolo gioca per vincere tutto e dunque questi quarti playoff sono un passaggio.

Almeno se il parquet confermerà questo; Brindisi ha rischiato di non entrare nella post season ma poi è tornata a marciare nel momento in cui ha dovuto farlo. Il talento a disposizione di Frank Vitucci c’è tutto, chiaramente le rotazioni sono più corte rispetto alla Virtus Bologna che può contare su elementi di ben altra esperienza. Vincere una partita sarebbe già qualcosa per la Happy Casa, poi chiaramente nel basket non si può mai dire ma che questa serie arrivi a una gara-5 qui alla Segafredo Arena sembra per il momento alquanto improbabile…











