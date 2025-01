TABELLONE COPPA ITALIA 2025 BASKET: SUBITO LA GRANDE SFIDA!

Sarà subito Virtus Bologna Milano nel tabellone Coppa Italia 2025 basket: con la conclusione del girone di andata di Serie A1 si è formato il percorso della Final Eight che andrà in scena tra il 12 e il 16 febbraio, alla Inalpi Arena di Torino. Come noto, il format della competizione prevede che le prime otto della classifica di campionato entrino nel tabellone Coppa Italia basket, con le teste di serie che sono appunto derivate dalla graduatoria di Serie A1 e gli incroci classici 1-8 e così via. La Virtus Bologna, battendo Napoli, ha blindato il quarto posto in classifica e affronta Milano: l’Olimpia è quinta in classifica grazie alla vittoria contro Reggio Emilia, nello spareggio per questa posizione.

Sarà dunque una grande sfida: un peccato che queste due corazzate non si affrontino in finale e che una delle due debba essere eliminata al primo turno, ma quello che ci ha detto la stagione sino a qui è che ci sono altre realtà che meritano di arrivare in fondo e dunque nel tabellone Coppa Italia 2025 basket scopriremo quali saranno. A tale proposito, possiamo dire che la vincente di questo big match che ha caratterizzato gli ultimi anni della pallacanestro italiana andrà ad affrontare la vincente di Brescia Tortona, con la Germani che è testa di serie numero 1 avendo vinto la sfida diretta con Trento, senza ombra di dubbio la vera delusa dell’ultima domenica di campionato.

IL RESTO DEL TABELLONE DELLA FINAL EIGHT

Trento delusa nel tabellone Coppa Italia 2025 basket: la Dolomiti Energia ha dominato la classifica di campionato in lungo e in largo vincendo le prime dieci partite, poi ha avuto un calo anche strutturale e, a causa della sconfitta di Brescia, si ritrova addirittura al terzo posto, scavalcata da Trapani che per prima era riuscita a fermare la corsa dell’Aquila. Per Trento dunque l’avversaria sarà l’insidiosissima Reggio Emilia, gli Shark di Jasmin Repesa invece se la vedranno con Trieste: il coach croato aveva già portato la sorprendente Pesaro in finale di Coppa Italia, ora potrebbe fare lo stesso con la terribile matricola siciliana.

Va da sé che, detto della prima semifinale, l’altra in proiezione sarebbe Trapani Trento; da vedere però, l’Allianz Trieste sulla partita secca può battere chiunque e lo ha già dimostrato, mentre come già detto Reggio Emilia ha grande qualità e può sfruttare la flessione di Trento, anche se poi la Final Eight si giocherà tra un mese e da qui a metà febbraio tante cose potrebbero ancora cambiare. Sia come sia, andiamo adesso a presentare il dettaglio del tabellone Coppa Italia 2025 basket, aspettando poi che alla Inalpi Arena di Torino arrivi il momento di incoronare la squadra vincitrice che succederà a Napoli, passata dal sollevare il trofeo all’ultimo posto nella classifica di Serie A1 con appena due vittorie in 15 partite.

TABELLONE COPPA ITALIA 2025 BASKET

PRIMO TURNO

(1) Brescia vs (8) Trento

(2) Trapani vs (7) Trieste

(3) Trento vs (6) Reggio Emilia

(4) Virtus Bologna vs (5) Milano

SEMIFINALI

Brescia/Trento vs Virtus Bologna/Milano

Trapani/Trieste vs Trento/Reggio Emilia