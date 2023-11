Diretta/ Virtus Bologna Fenerbahçe (risultato finale 87-79): settima meraviglia! (23 novembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE (RISULTATO 87-79): SUCCESSO INTERNO!

Finisce qui la diretta Virtus Bologna Fenerbahce, successo dei padroni di casa per 87-79. Nel decimo turno di Eurolega, la squadra bianconera ha archiviato la pratica Fenerbahce al PalaDozza chiudendo con uno scarto di 8 punti. I turchi sono riusciti a condurre la gara solo al primo quarto, chiuso 25-27.

Diretta/ Virtus Bologna Brescia (risultato finale 88-76): vincono le V Nere! (oggi 20 novembre 2023)

Da lì in poi sempre meglio per Bologna che come detto ha messo a referto la settima vittoria europea. Top scorer di serata Motley con 25 mentre per Bologna Shengelia e Hackett hanno chiuso rispettivamente a 15 e 14. La prossima sfida europea per la Virtus Bologna sarà la trasferta di Monaco contro il Bayern per poi ospitare il Barcellona, al momento secondo con 8 vittorie su 10. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Panathinaikos Virtus Bologna (risultato finale 90-76): doccia fredda! (oggi 17 novembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE (RISULTATO 70-58): SCATTO DECISIVO?

La diretta Virtus Bologna Fenerbahce sta per concludersi e i bianconeri sembrano aver dato lo scatto decisivo alla partita, anche se nel basket mai dire mai. Fatto sta che il 70-58 maturato dopo tre quarti ha dato una grossa spinta a livello emotivo ma anche naturalmente di punteggio ai padroni di casa.

Se dovessero vincere, i bolognesi andrebbero a mettere a referto la settima vittoria in dieci partite. Meglio solamente Real Madrid, otto su otto, e il Barcellona, otto su dieci. Detto ciò, non è ancora finita ed è importantissimo per Bologna gestire questo vantaggio di 12 punti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 86-79): le V Nere la chiudono! (Eurolega, 14 novembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE (RISULTATO 46-44): PAUSA DI META’ PARTITA

Finisce il primo tempo della diretta Virtus Bologna Fenerbahce, risultato di 46-44 per i bianconeri che hanno rimontato il 25-27 del primo quarto. Dopo un inizio mostruoso, Motley non ha replicato i numeri iniziali ma ha comunque messo a referto altri cinque punti che sicuramente hanno fatto comodo ai turchi per rimanere in scia.

Il Fener è stato avanti fino al 34-35, quando i bolognesi hanno messo a referto successivamente un parziale da 7-0 che ha spostato l’inerzia della partita dalla propria parte. Si è dunque chiuso con due punti di vantaggio il secondo quarto, intervallo lungo e tanta attesa per l’altra metà di gara. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE (RISULTATO 25-27): GARA VIVA

Inizia la diretta Virtus Bologna Fenerbahce, valevole per la decima giornata di Eurolega. Al primo quarto il risultato è di 25-27, gara fin qui molto equilibrata che ha visto come massimo vantaggio il +7 turco sul risultato di 9-16, prontamente recuperato dai padroni di casa.

A dir poco scatenato l’americano Motley con 15 punti e 4 rimbalzi per il Fenerbahce mentre fin qui il miglior scorer di Bologna è Hackett con 8 punti, due rimbalzi e un assist. I bianconeri hanno vinto sei delle nove gare di Eurolega di quest’ano per un totale di 12 punti, un passa falso in più per i turchi che sono dunque a 10 punti frutto di cinque vittorie e quattro sconfitte. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Virtus Bologna Fenerbahçe. Abbiamo detto che il coach della squadra turca non ha bisogno di presentazioni: Dimitris Itoudis, greco di 53 anni, per due anni è stato miglior allenatore di Eurolega, premio vinto in entrambi i casi con il Cska Mosca che in quelle stagioni (2015 e 2019) ha condotto alla vittoria del torneo. Nel suo palmarès figurano anche 6 VTB United League (qui, per quattro volte miglior coach) e due Supercoppe della stessa lega; per 13 anni è stato vice di Zelimir Obradovic al Panathinaikos e in quel periodo ha vinto per sei volte l’Eurolega, poi è andato al Banvit in Turchia e ha lasciato il Cska dopo otto stagioni, a causa dell’esclusione dall’Eurolega a seguito della guerra scoppiata in Ucraina.

Itoudis è stato anche il coach della nazionale greca tra il 2022 e il 2023, ma senza brillare: agli Europei è stato eliminato ai quarti pur avendo a disposizione Giannis Antetokounmpo oltre a Kostas Sloukas e Nick Calathes. Oggi il suo posto è stato preso da Vasilis Spanoulis, con cui ha lavorato ai tempi del Panathinaikos: insieme hanno vinto l’Eurolega nel 2009. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il parquet del PalaDozza, perché qui finalmente è tutto pronto: la parola passa ai protagonisti della partita, la palla a due di Virtus Bologna Fenerbahçe sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Fenerbahçe sarà come sempre garantita dai canali della televisione satellitare, casa dell’Eurolega anche per questa stagione: appuntamento riservato a tutti gli abbonati, che in assenza di un televisore potranno servirsi anche della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi Va poi ricordato, a margine della partita, che sul sito ufficiale del torneo, vale a dire www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete invece tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA FENERBAHCE: I TESTA A TESTA

Sono sei i precedenti per la diretta di Virtus Bologna Fenerbahçe, per quanto riguarda l’Eurolega moderna: le due squadre sono tornate a incrociarsi lo scorso anno e non succedeva dalla stagione 2002-2003, la seconda consecutiva con questa sfida. Il bilancio è in parità: tre vittorie a testa, nell’ultima regular season abbiamo avuto una vittoria a testa con la Virtus Bologna che ha ottenuto un 92-88 alla Segafredo Arena (18 punti per Marco Belinelli, 10 assist per Alessandro Pajola, 14 punti e 7 rimbalzi per Mam Jaiteh) venendo però spazzata dal campo a Istanbul all’inizio di marzo, quando aveva perso addirittura per 104-72.

Di conseguenza siamo 2-2 nelle partite di due decenni fa: il Fenerbahçe ha già vinto una volta a Bologna, era fine gennaio 2003 e al PalaMalaguti (oggi Unipol Arena) era finita 68-88 con la Virtus Bologna costretta al 21,4% dall’arco (3/14) e le buone prestazioni di Dejan Kutrovic (18 punti e 7/8), Alessandro Frosini (12 punti, 6 rimbalzi e 4 recuperi) e Eric Murdock (15 punti anche se tirando 4/12) inutili perché il Fenerbahçe aveva avuto 17 punti, 8 rimbalzi, 2 recuperi e 7/9 al tiro da Joe Blair, che di lì a poco sarebbe andato a giocare a Milano perdendo uno scudetto sulla sirena contro l’altra squadra di Bologna, la Fortitudo, ancora al Mediolanum Forum. (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA FENERBAHCE: SFIDA TOSTA!

Virtus Bologna Fenerbahçe è in diretta dal PalaDozza alle ore 20:30 di giovedì 23 novembre: smaltito il doppio impegno della scorsa settimana si torna in campo per la decima giornata di basket Eurolega 2022-2023. La Virtus Bologna ha dimostrato di avere il passo giusto per giocarsi i playoff: lo ha fatto vedere nel bellissimo derby contro Milano, sfida punto a punto che la Virtus Bologna ha alla fine vinto risultando più concreta nei momenti importanti, per la precisione la fine del secondo quarto e gli ultimissimi minuti del match, quando le seconde linee sono salite agli onori della cronaca.

La Virtus Bologna insomma ha iniziato alla grande la sua Eurolega, e ora se la vede con un Fenerbahçe che qualche anno fa era solito dominare la regular season, presentarsi regolarmente alla Final Four e anche vincere il titolo (in un’occasione) ma che da qualche tempo ha iniziato a ricostruire, facendolo bene visto che l’anno scorso è comunque andato ai playoff. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Fenerbahçe, andiamo a tracciare alcuni dei temi principali che sono legati a questa interessantissima e importante partita di Eurolega al PalaDozza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHCE: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Virtus Bologna Fenerbahçe ci avviciniamo a una partita intrigante, ennesimo esame di maturità per una Segafredo che, come detto, ha già dato prova di potersela giocare con le corazzate e infatti dopo la vittoria contro Milano ha agganciato il Barcellona al secondo posto, avendo davanti a sé solo il dominante Real Madrid (con cui ha perso al Wizink Center). Una Virtus Bologna il cui cammino in campionato viene dato per scontato (anche se non sarebbe così) e la cui reale cartina di tornasole è la dimensione internazionale: Luca Banchi da questo punto di vista sta facendo un grande lavoro.

Anche il Fenerbahçe ha iniziato bene, ha un record positivo in questo avvio di stagione e punta concretamente al ritorno ai playoff: in estate ha cambiato qualcosa ma ha confermato il coach, quel Dimitris Itoudis che certamente non ha bisogno di presentazioni e che ancora una volta vuole prendersi la gloria in Eurolega. Vincere anche contro la squadra turca sarebbe un grande colpo per una Virtus Bologna che sa bene che per arrivare alla post season dovrà mantenere questa intensità fino in primavera, non basterà avere un ottimo avvio per poi calare perché le avversarie ci sono, sono tante e tutte agguerrite.











© RIPRODUZIONE RISERVATA