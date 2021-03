Diretta Virtus Bologna Fortitudo Bologna/ Streaming video Rai: è derby! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA: TORNA IL DERBY DELLE DUE TORRI

Virtus Bologna Fortitudo Bologna, partita diretta dagli arbitri Michele Rossi, Beniamino Manuel Attard e Martino Galasso, si gioca alle ore 20:45 di domenica 28 marzo per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: è il derby di quella che una volta veniva conosciuta con piena ragione come Basket City, e basterebbe questo per farci saltare sul divano e attendere con trepidazione i 40 minuti (o più) della Segafredo Arena. Il contesto oggi è diverso, perché la Virtus Bologna è tornata a essere una corazzata ma ancora non è la squadra dominante che conoscevamo mentre l’Aquila biancoblu stenta, pur con tutte le possibilità di centrare i playoff.

Dal punto di vista dei risultati recenti, la Segafredo è andata a vincere sul parquet di Pesaro restando agganciata a Brindisi per il secondo posto (ma ha giocato due e tre partite in più rispetto a Sassari e alla stessa Happy Casa) mentre la Fortitudo sembra comunque in ripresa, arriva dalla vittoria fondamentale su Reggio Emilia con la quale ha staccato il terzetto di fondo presentandosi, appunto, a -2 dall’ottavo posto con una classifica cortissima. Non resta che attendere per scoprire quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Fortitudo Bologna; intanto possiamo provare a tracciarne alcuni dei temi principali.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Fortitudo Bologna è quella che viene trasmessa in chiaro: appuntamento per tutti su Rai Sport + HD al canale 57 del vostro digitale terrestre, ovviamente l’alternativa per gli appassionati rimane quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player per seguire la partita – così come tutte le altre del campionato di Serie A1 – in diretta streaming video. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del campionato. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Fortitudo Bologna è una di quelle partite che sfuggono a qualunque logica di classifica o situazione del momento: è il derby per la supremazia della città, tra due squadre che sono fiere rivali e che, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, hanno rappresentato il meglio che si potesse trovare in Italia e non solo. Competitive in Europa, protagoniste di una finale scudetto di cui si parla ancora oggi, impegnate in un fiero duello di mercato per accaparrarsi i giocatori migliori; poi purtroppo per entrambe le società sono arrivati i tempi bui, i fallimenti e l’obbligo di ripartire dai dilettanti, la lenta risalita che nel caso della Fortitudo è durata 10 anni. Oggi sono ancora qui in Serie A1, e provano a ricostruire; fino a questo momento ci è riuscita meglio la Virtus che infatti già dall’anno scorso ha messo insieme una corazzata che, almeno nelle intenzioni e nelle possibilità, può vincere tutto. L’Aquila biancoblu sta procedendo maggiormente per gradi, ma è solo dal 2019 che è finalmente tornata al piano di sopra; ci sarà tempo per rivederla volare come ci aveva abituati, ma il punto è proprio che quando si parla del derby di Bologna le aspettative sono sempre e inevitabilmente altissime…



