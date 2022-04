Diretta Virtus Bologna Milano/ Streaming video tv: ecco il grande show! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: PER IL PRIMATO!

Virtus Bologna Milano, in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 17:30 di domenica 10 aprile, è il grande spettacolo nella 26^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. La sfida più attesa, la replica della finale scudetto dello scorso anno ma anche delle ultime due finali di Supercoppa, soprattutto il match tra due squadre che in questo momento, per budget e possibilità sul campo, sono decisamente superiori al resto della concorrenza. Basti pensare che la Segafredo, reduce dalla bella vittoria di Trieste, ha un buon margine su Brescia che pure arriva da 13 vittorie consecutive, e questo la dice lunga sul valore della squadra di Sergio Scariolo.

Che è un ex, come ovviamente lo è anche Ettore Messina: ci sarà anche questo incrocio ideale quindi, nel frattempo l’Olimpia ha perso sul parquet di Sassari e ha perso la prima posizione in classifica a vantaggio della Virtus, ma può e vuole andare a riprendersela perché ovviamente si tratta anche di provare a strappare il fattore campo in vista dell’eventuale finale. Aspettando allora che la diretta di Virtus Bologna Milano prenda il via, proviamo a vedere quali potrebbero essere alcuni dei temi principali che sono legati alla scintillante partita della Segafredo Arena, che ovviamente non si può risolvere in poche righe…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà su Eurosport, di conseguenza avremo una partita disponibile per tutti, che sia sul digitale terrestre o per i clienti Sky: l’appuntamento alternativo invece è come noto per gli abbonati alla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega e dunque trasmette tutte le gare del campionato in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it sarà possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Sarà grande spettacolo nella diretta di Virtus Bologna Milano. Abbiamo accennato al fatto che le due squadre giocano per il primo posto che garantirebbe il fattore campo nell’eventuale serie scudetto, ma l’anno scorso come ricorderete questo non era servito alla Segafredo, che con un roboante 4-0 si era presa il tricolore. All’epoca l’Olimpia era arrivata sulle ginocchia, per aver giocato anche la Final Four di Eurolega; uno scenario che si potrebbe ripetere quest’anno, almeno è quello che chiaramente spera una Milano che la qualificazione ai playoff se l’è presa con largo anticipo, e che ora può approfittare di questo periodo per provare a riprendersi la leadership in Serie A1.

Vincere alla Segafredo Arena sarebbe chiaramente un bel colpo anche dal punto di vista psicologico; la Virtus Bologna, dal canto suo, ha guadagnato l’accesso agli ottavi di Eurocup. La squadra di Sergio Scariolo se la vedrà ora con il Lietkabelis, una gara secca; bisognerà dunque valutare quale sarà il cammino delle V nere nella competizione, intanto ovviamente la società spera di confermare lo scudetto per aprire un ciclo vincente come era stato quello di Ettore Messina, che adesso siede sull’altra panchina e sta provando a fare lo stesso. Sono davvero tanti i temi di cui potremmo parlare in questa diretta di Virtus Bologna Milano, ma naturalmente la cosa migliore è lasciare ogni discorso al parquet e ai grandi protagonisti di questa partita.











