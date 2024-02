DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO/ Video streaming tv: parla coach Banchi (Eurolega, oggi 9 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: PARLA BANCHI

Mentre si avvicina la diretta di Virtus Bologna Monaco, rileggiamo cosa aveva dichiarato coach Luca Banchi al termine della faticosa ma preziosa vittoria di venerdì scorso contro il Partizan nel precedente turno di Eurolega: “Entrambe le squadre hanno offerto ai loro tifosi e al pubblico che ha guardato la partita in tv una gara incredibile ed emozionante. Naturalmente siamo felici, ma vogliamo dare il giusto rispetto al nostro avversario, che ha giocato una delle sue migliori partite di questa stagione, soprattutto in trasferta, con grande consistenza e continuità, ma il modo in cui abbiamo risposto ha dimostrato che, anche se siamo lontani dal nostro miglior gioco in termini di forma e condizione, abbiamo avuto lo spirito di credere e di rimanere in partita fino all’ultimo possesso”.

Diretta/ Treviso Virtus Bologna (risultato finale 61-100): V Nere in tripla cifra! (5 febbraio 2024)

Coach Banchi aveva poi approfondito l’analisi della prestazione della sua Virtus Bologna: “Abbiamo trovato sempre buone conclusioni anche quando i gravissimi errori sotto canestro hanno aiutato il Partizan. Loro hanno fatto una grandissima gara, ma fino a quel momento sembravamo controllarla. Abbiamo cominciato a sbagliare canestri semplici, subentra la paura di sprecare un’opportunità e ciononostante siamo riusciti almeno offensivamente a costruire buoni tiri. Il cambio sistematico era successo anche a Belgrado, poteva diventare stagnante ma siamo stati bravi a muovere la palla e andare a trovare i punti deboli della loro difesa”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Virtus Bologna Partizan (risultato finale 88-84): Lundberg da incoronare (Eurolega, 2 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Monaco sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Virtus Bologna Monaco (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Barcellona Virtus Bologna (risultato finale 84-57): V Nere travolte (31 gennaio 2024)

PUNTI PESANTI

Virtus Bologna Monaco, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 9 febbraio 2024, per la ventiseiesima giornata della Eurolega di basket, che poi andrà in pausa per ben due settimane, caratterizzate soprattutto dalla Final Eight di Coppa Italia. In ogni caso, per la Virtus Segafredo Bologna sarà fondamentale continuare a fare bene nella stagione regolare della massima competizione europea, perché la diretta di Virtus Bologna Monaco potrebbe costituire un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo della qualificazione, possibilmente subito ai quarti o in seconda scelta almeno per i play-in.

Chi finora ha raccolto ben sedici vittorie a fronte di nove sconfitte ed è terzo in classifica come la Virtus Bologna ha però il diritto e dovere di provare a chiudere fra le prime sei per evitare anche gli spareggi, oggi potrebbe essere un bivio di fondamentale importanza in tal senso, perché a Bologna arriveranno i monegaschi (sportivamente parlando, francesi) dell’AS Monaco, che sono immediatamente alle spalle della Virtus in classifica, con quindici vittorie e dieci sconfitte nelle venticinque partite già andate in archivio in questa edizione della Eurolega. Batterli significherebbe un enorme passo avanti verso la certezza di un posto fra le prime sei, altrimenti ci sarà da soffrire di più quando si tornerà a giocare nel contesto europeo: che cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Monaco?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Monaco, ribadiamo che il cammino della Virtus nelle precedenti venticinque giornate di Eurolega è stato più che soddisfacente, con gli uomini di coach Luca Banchi che si godono infatti un terzo posto che era difficile da immaginare ad inizio stagione e che vale naturalmente moltissimo essendo già arrivati a febbraio. Adesso però c’è da stringere i denti: la fatica comincia a farsi sentire ed infatti dobbiamo segnalare quattro sconfitte consecutive nelle trasferte più recenti, a Tel Aviv, per due volte a Istanbul ed infine a Barcellona.

Ecco allora che difendere il fattore campo potrebbe diventare un aspetto di fondamentale significato: la Virtus Bologna finora in casa ha vinto undici partite su dodici, settimana scorsa si è presa una sudata vittoria contro il Partizan Belgrado e adesso sarebbe prezioso sfruttare pienamente questo secondo impegno casalingo consecutivo, a maggior ragione contro una squadra che tallona la Virtus. Il Monaco è in grande forma e arriva da quattro vittorie consecutive, tenerlo a debita distanza varrebbe oro nella volata finale: la posta in palio sarà quindi altissima nella diretta di Virtus Bologna Monaco…











© RIPRODUZIONE RISERVATA