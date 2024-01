DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI/ Video streaming tv: i veterani della Segafredo (basket A1, 28 gennaio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: I VETERANI DI BANCHI

Approfondendo il discorso sulla diretta di Virtus Bologna Napoli possiamo parlare dei tre grandi trascinatori della Segafredo, perché giustamente il discorso generale sui giovani che devono trovare spazio è sempre attuale ma intanto la Virtus Bologna si appoggia soprattutto su Marco Belinelli, 38 anni tra due mesi, Daniel Hackett, 36 anni, e Tornike Shengelia, 32. Magari gli ultimi due non sarebbero arrivati se il Cska Mosca non fosse stato escluso dall’Eurolega come tutte le squadre russe, ma tant’è: adesso giocano nella Virtus Bologna insieme a Belinelli, e stanno mostrando la loro classe.

Diretta/ Fenerbahçe Virtus Bologna (risultato finale 88-75): Motley 23 punti (25 gennaio 2024)

Shengelia è nella Top Five di Eurolega per valutazione, Belinelli è spesso e volentieri il giocatore cui vengono affidati i tiri “caldi” nelle partite punto a punto ed è capace di grandi strappi, Hackett è sempre in campo quando il gioco si fa duro: sotto la guida di Sergio Scariolo i due italiani si erano un po’ persi, con Luca Banchi hanno ritrovato un rendimento sopra le righe a conferma che quando c’è il talento la carta d’identità può passare in secondo piano. Anche oggi contro Napoli i tre tenori della Segafredo sono attesi a una partita di sostanza, in modo da risultare determinanti per prendersi un’altra vittoria: vedremo se effettivamente le cose andranno in questo modo… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato finale 69-81): Belinelli show, Segafredo corsara! (21 gennaio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Napoli sarà in chiaro: la trovate infatti su DMAX, è questa la partita fruibile a tutti gli appassionati e dovrete selezionare il canale 52 del vostro televisore. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Brindisi Napoli (risultato finale 77-80): Ennis e Pullen spingono la GeVi! (oggi 21 gennaio 2024)

VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: SFIDA SCINTILLANTE!

Virtus Bologna Napoli è in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 18:15 di domenica 28 gennaio: la partita è valida per la 18^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, ed è una sfida assolutamente intrigante perché riguarda le prime posizioni della classifica. Nello specifico parliamo di terza e quarta forza del nostro campionato, anche se in realtà la Virtus Bologna è agganciata al secondo posto in compagnia di Venezia; la Segafredo, impegnata anche nella corsa in Eurolega, arriva dalla vittoria di Varese e si è presa due punti importanti in un match intenso e nel quale si è espresso alla grande Marco Belinelli.

Napoli sembra aver superato una crisi che l’aveva portata a perdere quattro partite consecutive: la GeVi è tornata a correre e domenica scorsa ha ottenuto una bella vittoria a Brindisi, giocando punto a punto con l’ultima in classifica ma alla fine facendo valere le sue maggiori certezze. Aspettando che la diretta di Virtus Bologna Napoli prenda il via, possiamo adesso fare qualche altro approfondimento sui temi principali che ci verranno presentati da questa interessante giornata di Serie A1 alla Segafredo Arena, e ovviamente attenzione alle possibili sorprese su questo parquet.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettiamo grandi cose dalla diretta di Virtus Bologna Napoli: naturalmente la Segafredo parte favorita, ha un roster “doppio” perché è stato costruito per il doppio impegno campionato-Eurolega. Le V nere quest’anno hanno confermato di poter tornare a gestire alla grande le due competizioni, e potrebbero dunque essere alla stagione di un’ideale svolta anche in campo internazionale; vincere lo scudetto resta comunque e chiaramente un obiettivo più che importante, soprattutto dopo aver perso due finali consecutive e avere tutto per tornare sul tetto d’Italia.

Napoli si è da subito presentata come grande rivelazione, perché dopo due salvezze all’ultimo ha conquistato un posto nella Final Eight di Coppa Italia e si è sempre mantenuta in zona playoff; la GeVi ha svoltato anche grazie alla lungimiranza della dirigenza che ha messo insieme una squadra di qualità e sostanza, l’aggiunta di Markel Brown a stagione in corso potrebbe essere il tassello mancante e a questo punto, al netto di tutto, se Napoli dovesse mancare i playoff sarebbe una grande delusione perché sono già quattro le partite di vantaggio sul nono posto, dunque un tesoretto da difendere e anche ampliare nelle giornate che verranno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA