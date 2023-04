DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI/ Video streaming tv: V nere uscite dall’Europa

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: ADDIO EUROLEGA

Approcciandoci alla diretta di Virtus Bologna Napoli possiamo parlare anche della corsa che la Segafredo ha esaurito in Eurolega: la Virtus Bologna giocherà il derby casalingo contro Milano nell’ultima giornata di regular season, sarà comunque una partita importante perché l’Olimpia è sempre l’Olimpia (e ci sarebbe la possibilità di andare 4-1 in stagione nelle sfide dirette – di cui 2-0 in Eurolega – mandando un segnale verso l’eventuale finale scudetto) ma i playoff sono diventati aritmeticamente impossibili già tempo fa.

Ecografia terzo trimestre riduce rischi parto podalico/ E calano cesarei d'emergenza

Purtroppo le V nere hanno mancato la grande impresa: Sergio Scariolo non ne ha mai fatto un rimpianto perché ha sempre detto come al primo anno di ritorno in questa competizione centrare la post season sarebbe stato un surplus, ma chiaramente la società ci credeva e qualche prestazione di extra lusso aveva anche avvicinato l’obiettivo. Poi è arrivato un calo nell’ultimo periodo, anche in virtù dell’assenza di Milos Teodosic, e la Virtus Bologna ha perso partite chiave: il problema è che per il prossimo anno potrebbe non arrivare la wild card per tornare a giocare in Eurolega, questo lo dovremo scoprire tra un po’ ma intanto la Segafredo cercherà di onorare al meglio la sua ultima giornata in regular season. (agg. di Claudio Franceschini)

Francia, 34% acqua potabile è contaminata/ "C'è fungicida potenzialmente cancerogeno"

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Napoli non sarà una di quelle che per questa 25^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, che sia un appuntamento in chiaro o per gli abbonati al satellite. Ricordiamo inoltre che tutte le gare del campionato di basket sono fornite in diretta streaming video dal portale Eleven Sports: qui potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, la piattaforma da qualche tempo fa anche parte del pacchetto DAZN i cui clienti dunque potranno avere accesso alle immagini della partita in questione, così come delle altre.

"Tesla viola privacy dei clienti"/ Video telecamere di bordo condivisi tra dipendenti

SCONTATA SULLA CARTA!

Virtus Bologna Napoli, che si gioca in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 20:00 di sabato 8 aprile, è valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Voglia di riscatto per due, anche se con situazioni di classifica diametralmente opposte: la Virtus Bologna è prima ma domenica ha mancato una grande occasione per allungare su Milano e Tortona, facendosi battere a Trieste e dunque pagando una situazione legata agli infortuni che ha via via impedito a Sergio Scariolo di avere il roster, sia pure molto lungo, completamente a disposizione.

Napoli invece si è ritrovata ultima dopo aver perso in casa contro Brescia: un ko sanguinoso anche perché arrivato al fotofinish, adesso la GeVi è coinvolta nella lotta per retrocedere con tre squadre che hanno gli stessi punti e sarà durissima venirne fuori, anche se la passata stagione ci ha detto che è ampiamente possibile. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta di Virtus Bologna Napoli; aspettando il match possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che possono emergere dalle serata alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Virtus Bologna Napoli assistiamo a una partita che almeno sulla carta potrebbe essere scontata: è ovviamente netta la differenza di potenziale tra una Segafredo che è partita per vincere tutto (e ha già trionfato in Supercoppa, raggiungendo anche la finale di Coppa Italia che poi ha perso a sorpresa contro Brescia) e una GeVi il cui unico obiettivo all’inizio della stagione corrente era nuovamente quello della salvezza, e che fino a questo momento non è mai stata realmente vicina anche solo alla possibilità di correre per un posto nei playoff.

Bisogna dunque partire da qui, ma poi aggiungere che la Virtus Bologna ha comunque un margine da gestire e che nel lungo periodo le energie spese in Eurolega potrebbero farsi sentire; è successo a Trieste, è accaduto altre volte nel corso della stagione e potrebbe succedere ancora prima che sia finita la regular season, perché le V nere puntano il bersaglio grosso e non possono giocare tutte le 30 partite pre-playoff con l’intensità di una finale. Napoli invece deve farlo se si vuole salvare, e così dovrà fare anche stasera: Cesare Pancotto è una vecchia volpe, qualche trappola al suo collega potrebbe anche averla preparata…











© RIPRODUZIONE RISERVATA