DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA/ Video streaming tv: sloveni senza Mathiang

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA: SLOVENI SENZA MATHIANG

Tra gli avversari della Segafredo nella diretta di Virtus Bologna Olimpia Lubiana ci sarebbe anche Mangok Mathiang. Un nome che le V nere tornano a incrociare: stiamo infatti parlando dell’ex lungo di Cremona, arrivato in Italia dopo le esperienze in NBA (poche apparizioni da comparsa) e D-League. Una grande intuizione della Vanoli, perché Mathiang nonostante un avvio lento aveva avuto una grande stagione: eguagliato il record societario di rimbalzi (18), aveva chiuso la regular season con medie da 10,8 punti e 9,6 carambole e questi dati erano stati sensibilmente migliorati ai playoff, chiusi con 12,6 e 11,7. In Coppa Italia, Mathiang ha partecipato da protagonista alla storica vittoria di Cremona: per lui 10,7 punti e 9,7 rimbalzi, e una doppia doppia da 19+10 in semifinale. Partita che la Vanoli aveva giocato contro la Virtus Bologna, anche se in quel roster c’erano ben pochi dei giocatori che oggi sono allenati da Sasha Djordjevic; purtroppo stasera non lo vedremo, perché a fine settembre il centro sudanese – ma naturalizzato australiano – si è gravemente infortunato alla gamba destra nel corso di un allenamento, i tempi di recupero si aggiravano intorno ai sei mesi e dunque gli sloveni sperano di recuperarlo per i playoff… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Olimpia Lubiana: abbiamo però imparato che l’appuntamento con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce tutte in diretta streaming video. Sarà particolarmente utile anche la consultazione del sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete informazioni come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche il cammino delle varie squadre nel torneo con le classifiche dei gironi dxella prima fase e quelle della Top 16.

VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA: INIZIA LA TOP 16

Virtus Bologna Olimpia Lubiana sarà diretta dagli arbitri Emilio Perez, Milos Koljensic e Rain Peerandi: alle ore 18:30 di mercoledì 13 gennaio la Segafredo Arena ospita la partita valida per la prima giornata nel gruppo G di basket Eurocup 2020-2021. Prima giornata, ovviamente, della Top 16: archiviato il primo turno è infatti il momento di tuffarci nel nuovo contesto della competizione internazionale di basket, ma le premesse sono le stesse: gironi da 4 squadre e qualificazione che sarà riservata alle prime due. Fino a questo momento percorso immacolato per una Virtus che ha vinto 10 volte in altrettante uscite ed è quindi tra le grandi favorite per il titolo (lo era già a bocce ferme ovviamente), ma adesso inevitabilmente il livello della competizione si alza e bisognerà stare attenti, a cominciare da questo impegno casalingo contro gli sloveni che, salendo di colpi nell’ultima parte del turno precedente, hanno centrato il secondo posto nel girone alle spalle di Gran Canaria. Sarà particolarmente interessante vedere quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Olimpia Lubiana; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che verranno toccati nel corso della serata.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo detto, Virtus Bologna Olimpia Lubiana è una partita che le V nere devono prendere con le pinze: gli sloveni sono riusciti a chiudere il primo turno vincendo cinque delle ultime sei partite, e in particolar modo i due successi raccolti contro Trento e Promitheas hanno permesso di scavalcare la Dolomiti Energia ottenendo la piazza d’onore. Vittorie queste due che sono state anche roboanti, a conferma di un ottimo stato di forma: stiamo infatti parlando di un +22 rifilato alla squadra di Nicola Brienza e, soprattutto, di un incredibile +36 a Patrasso, anche se i greci erano già aritmeticamente eliminati dalla competizione. Un vero banco di prova dunque per la Segafredo, che in campionato sta facendo bene ma forse non è ancora riuscita a dimostrare il suo vero potenziale, cosa che si evince soprattutto da alcune sfide dirette che sono state perse. In Eurocup però il percorso della Virtus Bologna è stato perfetto, e le avversarie toste erano presenti anche nel girone eliminatorio: adesso vedremo come la banda di Sasha Djordjevic affronterà questo ritorno in Top 16, iniziare con una vittoria sarebbe certamente utile per il morale oltre che per la classifica del girone…



