DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS: SERVE UNA SCOSSA!

Per la diretta Virtus Bologna Panathinaikos l’appuntamento è alle ore 20:30 di venerdì 15 novembre 2024, ovviamente alla Unipol Arena: si gioca qui per la decima giornata di basket Eurolega 2024-2025, la Segafredo ospita i campioni in carica in una partita tostissima e decisamente importante per il cammino della squadra che, come noto non ha approcciato decisamente bene la nuova avventura internazionale e con grande fatica deve già inseguire un posto nel play in, che oggi sarebbe un ottimo affare laddove invece era stato accolto come mezza delusione lo scorso anno, perché il cammino era stato molto diverso nelle prime fasi.

Ecco, possiamo dunque dire che se la Virtus Bologna dovesse girare la sua stagione potrebbe ancora replicare quanto fatto un anno fa, essendo che in quel caso il finale era stato negativo; per adesso però le V nere non stanno ancora girando nel migliore dei modi e pagano qualcosa in Eurolega, dove Luca Banchi deve ancora capire quale sia la formula giusta soprattutto nelle rotazioni. La diretta Virtus Bologna Panathinaikos non sembra essere la partita più giusta per ripartire di slancio, ma d’altro canto una vittoria stasera servirebbe parecchio per il morale e per rilanciarsi e dunque staremo a vedere cosa succederà.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ovviamente la diretta tv di Virtus Bologna Panathinaikos viene riservata agli abbonati alla televisione satellitare che, come per ogni turno di Eurolega, possono seguire le partite delle nostre squadre nella competizione; ci sarà anche la possibilità di assistere al match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, una seconda opzione è aperta anche per i clienti della piattaforma DAZN e poi possiamo aggiungere la libera consultazione di www.euroleaguebasketball/euroleague, per essere informati con il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS: CAMPION IN RODAGGIO

Ci apprestiamo a vivere la diretta Virtus Bologna Panathinaikos dicendo anche che i campioni in carica sono in fase di rodaggio: l’anno scorso il Panathinaikos ha vinto un’Eurolega incredibile, ispirata da Ergin Ataman che aveva già fatto il bis con l’Anadolu Efes e che ha saputo sfruttare il talento di Kendrick Nunn, la leadership di Kostas Sloukas e la solidità di Matthias Lessort. Tutti elementi che sono stati confermati nel roster, rimasto sostanzialmente lo stesso: un punto a favore dei greci che non devono trovare chissà quali alchimie, ma d’altro canto va detto che la partenza pur con record positivo non è ancora quella straordinaria che ci si poteva aspettare.

Resta comunque che nella diretta Virtus Bologna Panathinaikos è giusto concedere agli ospiti il favore del pronostico, anche perché come già detto la Segafredo sta faticando parecchio a trovare la giusta strada; la vittoria contro il Maccabi Tel Aviv è stata importante per bloccare la mareggiata ma la sensazione diffusa è che le V nere fatichino ancora a portare avanti il doppio impegno, un aspetto che si era già visto nella passata stagione e che evidentemente è già di attualità quest’anno. Siamo comunque ancora all’inizio, c’è tutto il tempo per recuperare ma la Virtus Bologna deve iniziare ora ad aumentare i giri del motore.