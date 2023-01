Diretta Virtus Bologna Zalgiris/ Streaming video tv: sognare ancora, Eurolega

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS: FORMATO EUROLEGA!

Virtus Bologna Zalgiris, in diretta presso la Virtus Segafredo Arena naturalmente del capoluogo emiliano con palla a due alle ore 20.30 di stasera, martedì 10 gennaio 2023, si gioca per la diciottesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, la prima del girone di ritorno. La situazione di classifica è intrigante per la Virtus Segafredo Bologna, perché il bottino fino a questo momento è stato di otto vittorie e nove sconfitte, leggermente sotto il 50% ma comunque da considerare positivo per chi, come la Virtus, non frequentava più da moltissimi anni la massima competizione continentale ed invece è ancora in piena corsa per la qualificazione ai playoff.

Naturalmente nella diretta di Virtus Bologna Zalgiris sarebbe fondamentale ottenere una nuova vittoria, anche perché gli avversari lituani dello Zalgiris Kaunas (la squadra simbolo di una Nazione che vive per il basket) sono di poco avanti in classifica, con un bottino di nove vittorie e otto sconfitte, per cui una vittoria garantirebbe un aggancio in classifica che potrebbe essere molto prezioso. Il girone di ritorno si annuncia davvero intrigante per la V Nera che sta riannodando il filo della sua storia gloriosa, che cosa succederà dunque nella diretta di Virtus Bologna Zalgiris?

VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Zalgiris viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Virtus Bologna Zalgiris senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo allora già capito che la diretta di Virtus Bologna Zalgiris potrebbe essere uno snodo importante per la stagione in Eurolega degli uomini di coach Sergio Scariolo. Naturalmente una sconfitta non sarebbe la fine delle speranze, tuttavia è chiaro che con un successo si aprirebbero orizzonti molto più promettenti, che d’altronde la Virtus Bologna sta legittimando con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con la perla del colpaccio a Barcellona di settimana scorsa ma anche numerosi altri risultati di spicco, come ad esempio il successo contro il Fenerbahce nella precedente uscita casalinga.

La Virtus Bologna finora vanta un bilancio di 5-3 in casa e 3-6 in trasferta, la differenza non è enorme tuttavia naturalmente sarà fondamentale sfruttare al meglio il fattore campo se si vorrà inseguire il sogno della qualificazione ai playoff. Lo Zalgiris Kaunas, come abbiamo già accennato, è un gradino sopra e l’obiettivo è l’aggancio: i lituani arrivano dal successo casalingo contro il Fenerbahce, in trasferta tuttavia non vince dal colpo a Valencia del 25 novembre e più in generale ha vinto solamente due volte lontano dalla Lituania. Questo potrebbe essere un vantaggio per la V Nera, ma staremo a vedere cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Zalgiris…











